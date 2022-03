TUTTI CONTRO BIDEN. MA VUOLE DAVVERO LA PACE? SI.

Premetto che gli americani non mi piacciono tanto, pensano d’essere nei loro film, che poi finisce tutto bene, loro vincono ecc.ecc.ecc…, ma Biden ha detto, (e magari per la figura istituzionale che si ritrova non doveva) quello che tutti pensano. Dice quello che pensa. Magari fossero tutti così. ALTRI TANTI NEGANO L’EVIDENSA. E detto ciò. Vedo un’assoluta analogia con quanto è successo negli anni 36-39 del secolo scorso….evitare a tutti i costi di vedere che Hitler era il problema e cercerne a tutti i costi altre… USA, NATO, fabbriche di armi e altro. Ma chi ha mandato 200.000 soldati e migliaia di carri, missili ad distruggere l’Ucraina….?

PS: Non mi pare che Macron abbia preso tutta questa distanza. Macron ha detto solo che lui non avrebbe alluso a PUTIN usando l’epiteto “macellaio”. Tuttavia la sostanza del discorso di Biden rimane, Macron non l’ha contestata minimamente, ed è quella importante. Noi come al solito ci mettiamo a scrivere milioni di parole sul dito che punta sul macellaio e non sul macellaio. Se non si trovaasse una giusta deterrenza questa guerra non si fermerebbe. Questo è il senso del discorso di Biden ed io lo condivido.

Biden, vuole arrivare fino in fondo,al risultato che si prefiggeva FERMARE LA GUERRA,per fortuna che in Europa ancora qualcuno con le palle esiste!!,per quanto riguarda i diplomatici nostrani, sarebbe il caso di tappargli la bocca,non so se per pura incapacità,o servilismo assoluto, sicuro,uno come CONTE,meglio che torni da dove è venuto!!!

TUTTI CONTRO BIDEN. MA VUOLE DAVVERO LA PACE?

Sono diventate un caso le parole pronunciate da Biden in Polonia al termine del suo tour europeo. Il presidente degli Stati Uniti aveva attaccato duramente Putin, definendolo “un macellaio” che “non può restare al potere”. Dopo la presa di distanza dei leader europei, da Macron a Borrell, a Scholz, che ha specificato che la caduta di Putin non è l’obiettivo della Nato e nemmeno del presidente americano, la Casa Bianca ha corretto il tiro con il segretario di Stato americano Blinken che, imbarazzato, si è visto costretto a smentire e a sminare il terreno affermando: “non vogliamo cambiare regime nè in Russia nè altrove”. Verrebbe da dire: “ma per davvero?”. Allora Biden scherzava?? L’escalation dei toni del presidente Usa ha creato allarme nelle cancellerie europee. Il presidente francese Macron si è dissociato senza esitazioni. Non mi risulta pervenuta invece una così netta presa di distanza dal presidente Draghi sebbene l’opinione pubblica italiana sia rimasta disorientata da queste gravi offese che hanno irritato ovviamente il Cremlino con il portavoce Peskov che ha detto chiaramente: “quando si va sul personale si riduce la finestra di dialogo bilaterale”. Ovviamente dopo dichiarazioni di questo tipo viene da chiedersi: Ma Biden vuole davvero la pace? E allora perché alza i toni in questo modo sconsiderato? Intanto, alla vigilia dei nuovi colloqui tra Kiev e Mosca, in programma domani e dopodomani in Turchia, il presidente Volodymyr Zelensky afferma di essere pronto ad accettare lo status di neutralità dell’Ucraina come parte di un accordo di pace con la Russia. Ora dovremo vedere che tipo di neutralità intende Zelensky e soprattutto se si tratta della stessa neutralità richiesta da Putin. Di fronte a questa guerra, che ha già mietuto tante vittime, si spera che i toni siano più pacati perché gli insulti creano separazione ed è difficile trovare accordi in una situazione già molto complessa.

