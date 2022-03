Avete capito il baffino? Coi suoi modi raffinati,la sua dialettica forbita,il paio di scarpe da mille euro e lo yacht? Sempre le mani in pasta,da buon komunista,odia il kapitalismo,ma quello degli altri,il suo è cosa buona e giusta.Non per niente D’Alema ha avuto un titolo dell’odiata aristocrazia. Infatti D’Alema è Vice Conte. Chissà cosa ne pensano i compagni.

Ha cominciato dall’affitto a “costo zero” per un appartamento di lusso nella Capitale e, dopo la vigna “di famiglia” , si é buttato nel traffico di armamenti da buon pacifista targato pci, pds, ds, ulivo ,m pd. Il boicottato e denigrato allo acopo annentiarlo,perche no scoprisse tutti gli intralazzi suoi,l’ha fatto uscire dal PD, ma non smilitarizzato annientato, come si sono accorti tutti in questi ultimi anni di ITALIA VIVA, il RENZI e sempre più armato per fare l’interesse del ITALIA non personali e dei compagni intralazzatori, e ve ne accorgerete alle prossime elezioni.

Cuore a sinistra e portafoglio a destra! L’archetipo del komunista da Capalbio: tanta puzza sotto il naso, snobismo a tutto spiano e tanta, tanta “simpatia”… Ai cari kompagni non basta aver rovinato l’Italia, quando sentono odore di soldi buttano immediatamente alle ortiche il loro falso perbenismo e le loro altrettanto false pseudo ideologie.

Tutto e cambiato in questi ultimi anni. Ma dovete tenet presente che se questo personaggio è arrivato dov’è arrivato non è mica solo colpa sua ma un alta percentuale dei ruffiani e leccapiedi che lo hanno ripetutamente apoggiato e votato. Dalle parti del PD, giusto per dirne, erano parecchi,mi auguro ora si siamo estini e o svegliati,sia i compari di merende che gli elettori.

L’altra tegola per D’Alema: affari sporchi anche sull’energia

La frase: “L’intermediario di Leonardo è un problema, lo risolveremo”. Il progetto milionario nel fotovoltaico

Ma non c’è solo la trattativa per vendere alla Colombia navi e aerei militari delle aziende partecipate. D’Alema si sarebbe dato da fare per concludere un’altra operazione nel Paese sudamericano, questa volta nel campo dell’energia rinnovabile, per conto di una società d’investimento di cui D’Alema, almeno stando ai messaggi inviati ai suoi interlocutori, si è presentato come «Advisor». Del resto era stato lo stesso ex premier a dichiarare pochi giorni fa in un’intervista al Corriere, alla domanda su cosa ci avrebbe guadagnato da questa storia, che «la mia società avrebbe avuto dei vantaggi nel campo dell’energia, delle infrastrutture, in rapporto alle aziende private con cui collaboro». D’Alema, contestualmente alla possibile vendita di navi e aerei avrebbe lavorato con gli stessi mediatori in Colombia su un progetto parallelo: Las Marias. Un fondo con sede a Londra, Alliance renewables capital limited, di cui D’Alema si presenta da solo come advisor, doveva investire nell’acquisto di quote di una società, la Ayc solutions, con sede a Medellin, per 13,2 milioni, nell’ambito di un progetto fotovoltaico. Ancora una volta l’interlocuzione passa attraverso i pugliesi del business Fincantieri e Leonardo e dal potente Edgar Ignacio Fierro, l’ex paramilitare delle Auc ora riabitato da un «perdono pubblico» con cui D’Alema discuteva dei prodotti delle partecipate. Lo stesso Fierro compare in copia in una mail nelle fasi iniziali del negoziato su Las Marias, in cui avrebbe favorito i contatti. Il 16 dicembre D’Alema scrive: «Sto aspettando la copia del contratto per l’acquisto di energia per Las Marias». Due giorni dopo: «Non hanno mandato la copia, se arriva chiudiamo l’operazione». Ancora il 19 dicembre D’Alema sollecita: «Io posso inviate un impegno di no disclosure, se è necessario Lo faccio firmare al Ceo di Alliance Renewables e lo firmo anche io come Advisor». Ancora: «Se ci saranno risposte positive c’è sicuramente interesse all’acquisto. Non appena la verifica sarà completata, faranno un’offerta». E in effetti l’offerta non vincolante, firmata dal direttore del fondo Roberto Scognamiglio, arriva il 27 gennaio. Anche questo affare però poi si blocca.

