MA NON VOLEVA IL PLEBISITO O ALTRIMENTI SI DIMETTEVA? DOVE SONO LE DIMMISIONI! TALE QUALE A PUTIN.

Il Partito 2050 perde 8.017 votanti effettivi pur avendo aumentato il numero degli aventi diritto al voto da 115.130 a 130.570 e passa da una percentuale del 58% a solo il 45%.

I voti per confermare il candidato unico Giuseppe Conte a Presidente scendono da 67.064 a 55.618 ( -11.446 voti in meno in 6 mesi) pur aumentando in percentuale probabilmente perché più di 1500 persone che nel 2021 votarono NO si saranno disiscritti dal M5S2050 o non hanno più votato facendo passare i NO da 4.822 del 2021 agli attuali 3.429.

Probabilmente ci sarà un secondo ricorso per queste votazioni ai Tribunali dopo quello di Napoli che dopo aver fatto sospendere i risultati 2021 inizierà il dibattimento dal 4 aprile 2022.

6 agosto 2021

Proposta di elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di Presidente del Movimento 5 Stelle:

Nr. Aventi diritto al voto: 115.130

Nr. Partecipanti al voto: 67.064

Hanno votato SI: 62.242 (92,8%)

Hanno votato NO: 4.822 (7,19%)

28 marzo 2022

Il numero di iscritti aventi diritto di voto è pari a: 130.570

Partecipanti alla votazione: 59.047

Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta?

Hanno risposto SI: 55.618 – pari al 94,19% dei voti validi

Hanno risposto NO: 3.429 – pari al 5,81% dei voti validi

Certo che cosa non si fa per un posto al (comando) di una setta di ignoranti fannulloni che pensavano di rovesciare il mondo…!!!!! ora il 1/2 coniglio è pieno di pensieri e li ha tutti lì in suo sedere..!!!!! Ora .Forte di questo ampio consenso ,oggi andrà da Draghi a far sentire la sua voce: credo ci vorranno degli ottimi amplificatori.

Candidato unico votato da 55000 su 59000.Sono rimasti i tifosi,come con Mussolini nella Repubblica di Salò.W Italiaviva che lo ha mandato via dal governo.Che pagliacciata. È questo vorrebbe far cadere il governo sull’aumento delle spese per la difesa.

Adesso prendete in considerazione i numeri, le percentuali e i “probabilmente”.A Roma mesi fa avete preso il 13% e basta.Per chi si occupa di comunicazione e non di propaganda siete un soggetto degno di attenzione per istinzione.

ORA. Ok ognuno guardi in casa sua, c’e’ sempre molto da fare. I numeri sono qualcosa che possono essere valutati, senza entrare nel merito delle cose altrui, numeri che evidenziano l’anomala partecipazione per un movimento che nasce sulla volonta’ di coinvolgere i cittadini e coseguenti slogan associati, tra i quali uno vale uno, la trasparenza in tutti gli atti, streaming… Cresce l’avversione per i parolai, per gli affabulatori, per chi vive di parole messe in fila solo per ottenere consenso

MA NON VOLEVA IL PLEBISITO O ALTRIMENTI SI DIMETTEVA? DOVE SONO LE DIMMISIONI! TALE QUALE A PUTIN. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo