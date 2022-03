TITOLONE! M5s, Conte confermato presidente con il 94%. Al voto in 59mila su 130mila

M5s, Conte confermato presidente con il 94%. Al voto in 59mila su 130mila.Cioè meno della meta degli avendo diritto. Un sucessone alla rovescia.Il 94% dei 59.000 corrisponde al 42% dei 130.000 iscritti? Un candidato unico può influenzare il voto, facendo desistere fin dall’inizio coloro che non l’avrebbero votato? Meno della metà degli iscritti hanno votato, che hanno dovuto scegliere tra conte e conte…. bella vittoria. Se nemmeno metà dei militanti ti votano manco al 10 percento arriverai alle politiche. In pratica l’unico candidato in gara riesce a non ottenere il 100% dei consensi in una votazione che vede attivi meno della metà degli iscritti. Una conferma forte e chiara che il partito non lo si ha in mano manco per nulla.E’ arrivata una indicazione forte e chiara…che Conte non conta piu’ nulla. Non lo votano piu’ neanche gli iscritti del M5S, figuriamoci: astensione record al 55% (nonostante il FQ abbia fatto di tutto per aumentare la partecipazione con una campagna negli ultimi giorni basata sulla bufala dell’opposizione di Conte all’aumento delle spese militari). Se consideriamo che il 6% ha votato contro, Conte ha in pratica ricevuto il sostegno di 4 iscritti su 10.

IL CONTE TACCHIA “Gli iscritti del Movimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara”.FALSO COME UNA BANCONOTA DI 2 EURO. Beh, certo non poteva dire che i votanti sono stati solo il 45% degli aventi diritto e che, nonostante fosse l’unico candidato, quasi il 6% di quelli che sono andati a votere hanno votato contro di lui. In ogni caso sono affari loro e, credo, anche di CONTE. A proposito, in queste votazioni il quorum non era richiesto?

