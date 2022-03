UN MONUMENTALE EDITORIALE DI MATTIA FELTRI SU L’HUFFINGTON POST.

Un mio amico inglese mi diceva ridacchiando che loro il re l’avevano decapitato con un secolo di anticipo rispetto ai francesi, e intendeva che la distanza temporale fra il momento in cui la scure staccò la testa di Carlo I e quello in cui la ghigliottina la staccò a Luigi XVI (per la precisione 144 anni) era sufficiente a spiegare tutto.

Mi è venuto in mente leggendo un articolo di Donatella Di Cesare sul Fatto a proposito del significato della parola Occidente, che ne ha uno in un’epoca e uno diverso in un’altra, e il significato attuale, figlio dello spostamento del baricentro occidentale dall’Europa al mondo anglosassone, è arrivato soltanto nel 1945, con la fine della Seconda guerra mondiale. Prima, “ciò che era oltre l’Atlantico, Inghilterra compresa, non era occidentale”.

Poi mi è venuto in mente il giovane Voltaire. Siamo nel 1726, due secoli e due decenni prima del suicidio di Adolf Hitler nel bunker e della resa della Germania nazista. Voltaire ha 32 anni, è un giovane brillante che coi suoi scritti affascina la nobiltà parigina, ma la fa pure incavolare e gli capita di assaggiare la pietra della Bastiglia. Un nobile, con cui ha un alterco, gli fa pure assaggiare tramite le braccia dei servi il legno del bastone, e poi rifiuta con sprezzo la sfida a duello: un nobile non s’abbassa a incrociare la spada di un borghesuccio.

E insomma, Voltaire si ritira in esilio volontario a Londra, lì conosce l’opera di John Locke e di Isaac Newton, il primo è il gigantesco filosofo del liberalismo e dell’empirismo, il secondo è lo scienziato che tutti sappiamo e, senza questo incontro a tre, l’Illuminismo per come lo conosciamo non sarebbe mai nato.

Non è soltanto una questione di speculazione filosofica, leggete come Voltaire nelle sue Lettere Filosofiche (e spesso conosciute, giustamente, come Lettere Inglesi) descrive l’idea di società anglosassone attraverso un racconto dalla Borsa: “Entrate nella Borsa di Londra, luogo più rispettabile di tante corti; vi trovate riuniti, per l’utilità degli uomini, rappresentanti di tutte le nazioni. Là, l’ebreo, il maomettano e il cristiano trattano l’uno con l’altro come se fossero della stessa religione, e chiamano infedeli soltanto coloro che fanno bancarotta; là, il presbiteriano si fida dell’anabattista, e l’anglicano accetta la cambiale del quacchero. Uscendo da queste libere e pacifiche riunioni, gli uni si recano in sinagoga, gli altri vanno a bere; questo va a farsi battezzare in una grande tinozza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; quello fa tagliare il prepuzio di suo figlio e fa mormorare sul bambino parole ebraiche che non comprende; altri vanno nella loro chiesa col cappello in testa ad attendere l’ispirazione divina, e tutti sono contenti. Se in Inghilterra ci fosse una sola religione, ci sarebbe da temere il dispotismo; se ce ne fossero due, si scannerebbero a vicenda; ma ce n’è una trentina, e vivono felici e in pace” .

E poi: “Il commercio, che ha arricchito i cittadini inglesi, ha contribuito a renderli liberi, e questa libertà ha a sua volta sviluppato il commercio; da ciò si è formata la grandezza dello Stato ”.

Molto scandaloso anche oggi: il commercio rende liberi. Diciamo che i 144 anni che separano le esecuzioni di Carlo I e di Luigi XVI continuano a sentirsi. E probabilmente la testa di Luigi XVI non sarebbe rotolata se prima non fosse rotolata quella di Carlo I, teste che rotolano per stabilire il diritto di ogni uomo di essere partecipe del destino proprio e di quello comune senza che sia imposto da un re per investimento divino. O da un dittatore, diremmo oggi. Né la Rivoluzione francese avrebbe avuto il corso che conosciamo senza la Rivoluzione americana e la Dichiarazione d’indipendenza, da cui i rivoluzionari parigini prendono spunto per la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, così come la Dichiarazione d’indipendenza aveva preso spunto dal Bill of Rights inglese.

L’intera storia delle Democrazie liberali occidentali è una storia atlantica, Inghilterra compresa, ma molto compresa, compresa al punto che tutto nasce in Inghilterra e ispira esattamente quel mondo che oggi, per proteggere i suoi ideali di Occidente liberale democratico europeo e atlantico, si oppone a Vladimir Putin. E si oppone alle cupezze di Alksandr Dugin, che in una notevole intervista alla Verità chiama a raccolta i templari contro le depravazioni della modernità.

Ora rileggete quella descrizione della Borsa stesa da Voltaire, ditemi se lì dentro non c’è tutto, la Società aperta, la riconsiderazione del senso dei confini, la convivenza delle culture, il valore filosofico ed emancipatore del commercio, o della globalizzazione (colma di disastri da sistemare, e dunque va governata, essendo impossibile abbatterla), e ditemi se non è esattamente quella descrizione che ancora fa accapponare al pelle a molti, a destra e a sinistra, che continuano a considerare l’America il grande corruttore di un buon mondo antico perduto sotto le insegne del McDonald’s. Se Dio esiste, ci conservi la Nato e tutto il resto.

