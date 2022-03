IL TORNANTE DELLA STORIA

Siamo in presenza di quello che Giorgio La Pira avrebbe chiamato “tornante della storia”: è in gioco il futuro dell’Europa, l’equilibrio geopolitico mondiale, il ruolo della Nato. Davanti a questi problemi, occorre una grande intelligenza politica per recuperare il recuperabile e costruire il domani. I cittadini che vedono certe immagini possono lasciarsi andare a emozioni e reazioni, chi fa politica ha il dovere di trovare una soluzione.

Un cessate il fuoco è la priorità: si può fare solo mettendo allo stesso tavolo i contendenti e, per questo, la de-escalation, anche verbale, è fondamentale.

Le responsabilità sono chiare: Putin è l’aggressore, il popolo ucraino l’aggredito. Ma una volta che abbiamo detto e ribadito il concetto, senza giustificazionismi di sorta, serve lavorare per costruire la pace. Qualcuno dice che non bisogna dialogare e che non è questo il tempo della diplomazia. Io penso che sia sempre il tempo del dialogo, perché senza dialogo non c’è pace. E se non c’è pace, i bambini ucraini continuano a morire.

Questo è il motivo che mi ha spinto a esprimere pubblicamente tutto il mio apprezzamento per il lavoro, difficile ma serio, che sta facendo il Presidente Macron, anche rispetto a certe posizioni molto più dure che arrivano dai nostri amici e fratelli americani.

AGGIUNGO: “Il tema Difesa è centrale, la guerra ci ha fatto capire che c’è la necessità di difendersi. L’impegno con l’Alleanza atlantica di portare al 2 per cento del Prodotto interno lordo la spesa per la difesa risulta urgente, non tanto perché ce lo chiedono gli alleati, quanto perché è importante per la nostra sicurezza.

Questo tema ha aperto un fronte all’interno alla maggioranza, in un rinnovato asse gialloverde: Salvini che dice di non sentirsi a suo agio con le armi è incommentabile, basta guardare le centinaia di foto che lo ritraggono con con un’arma in mano.

Preoccupa di più Conte che nel 2019 aveva ribadito l’impegno all’aumento della spesa militare e oggi dice che potrebbe far cadere il governo se si vota in quel senso.

Al mio collega Sibilia che dice che la priorità oggi è il caro bollette ho fatto presente che la anche la nostra dipendenza energetica dalla Russia fa la differenza sulle bollette: uno tra i motivi dell’aumento dei prezzi del gas è che i russi avevano iniziato a dosare le quantità già prima della guerra con un chiaro effetto sulla dinamica dei prezzi.”