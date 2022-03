Sui giornali non trovate questa notizia. Eppure per la quinta volta la Cassazione ha smentito i giudici di Firenze e annullato le loro decisioni.

Per la quinta volta la Cassazione smentisce i magistrati di Firenze. L’inchiesta Open si sta rivelando uno scandalo ogni giorno più grande. Il tempo è galantuomo, certo, ma quanta pazienza ci vuole.

Perché la procura NON HA RISPETTATO LA LEGGE.

Dopo una lunga persecuzione, la verità emerge. L’inchiesta #Open è una vergogna nazionale.Eppure per la quinta volta la Cassazione ha smentito i giudici di Firenze e annullato le loro decisioni.

Perché la procura NON HA RISPETTATO LA LEGGE.Dopo una lunga persecuzione, la verità emerge. La verità ha un passo lento ma arriva Matteo! C’ è chi ride prima e chi ride dopo,basta avere pazienza!! MA! Quanta pazienza ? Tanta, carissimo Renzi, veramente tanta, tantissima. Per fortuna tu ne hai da vendere, per fortuna la Cassazione agisce con onore e disciplina e non in maniera umorale come fa certa altra magistratura. Il tempo è galantuomo dici sempre ed hai ragione. Spero che questa sia l’ ultima e definitiva volta e che i magistrati di Firenze, tuoi persecutori, si rassegnino ed accettino l’evidenza che la VERITA vince su rabbie e rancori peraltro immotivati !

L’indagine Open ha messo a nudo incapacita’ e testardaggine di media e Pm fiorentini. Sarebbe ora di archiviare quella che senza ombra di dubbio s’e’ dimostrata una caccia alle streghe.

Ecco come la VERITÀ riesce a prevalere a dispetto di magistrati faziosi che intentano un’ indagine fasulla e su presupposti contrari alla nostra Costituzione. Finalmente, anche se so che continueranno a perseguitarlo, troppo sopra agli altri politici, ma il tempo è galantuomo..La strada per la riforma della Magistratura è ancora lunghissima….Questi magistrati fiorentini avranno comunque garantita progressione di carriera e di stipendio….Siamo in un momento più basso di certa magistratura. A mio modesto giudizio la magistratura dovrebbe riflettere sulle iniziative di certi magistrati per ritornare ad essere credibile.Chi giudica i giudici??? altrimenti questa persecuzione continuerà : ma dove ci può portare questi giudici questi media e questi politici ?! Dove porta tutti noi ,alla non credibilità?!.

E che si incaponisce a denigrare RENZI SUL CAO OPEN non ha capito nulla,i giudici non hanno giudicato il parlamentare ” rifugiato dietro l’immunita”,come sosteenete,ma ribadito per LA QUINTA VOLTA ,che Open è un FONDAZIONE e non un soggetto politico. E sono orgolioso di sostenere che Renzi e un grande e come sempre le malelingue si devono vergognare. Ed a quelli che ci attaccano per il nostro 2 per cento…le faccio sapere che non hanno capito niente per noi non e’ un problema. Anche se davvero fosse cosi’, non ci spaventiamo. Le idee vanno avanti comunque, se sono valide. Prima o dopo tutti li’ arrivano, se riconoscono dove sta la verita’. Tranquilli…Chi sa di non aver commesso nulla contro la legge, non teme alcun male! Renzi e la sua famiglia sono perseguitati per motivi precisi: Evitare la sua ascesa politica!!!Ma alla fine la verità viene sempre a galla!

E MI AUGURO PER IL BENE DI TUTTI! CHE. La gioiosa macchina del fango che ha azzoppato il riformismo in Italia con i populisti/sovranisti beneficiari di quella marea di fake news che ha stravolto il senso comune … la stessa propaganda e disinformazia che ora dalla bolla no-vax è transumata alla corte del despota Putin. SIA RESA INNOQUA DA UNA GIUSTA RIFORMA DELLA GIUSTIZZIA.

