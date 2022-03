Telefonata Draghi-Putin: il premier chiede cessate il fuoco e de-escalation. Anche il gas nel colloquio.

La guerra non è mai la soluzione, ma il problema. Spero che Draghi riesca a farlo capire a Putin.Non si può pretendere che chieda scusa per i massacri in cui sono stati coinvolti vittime civili e bambini, ma almeno che smetta di bombardare fintanto che sono in corso colloqui di pace.Finché Draghi e Putin si parlano va tutto bene, ma non eravamo nella lista dei paesi ostili?

POSSIAMO METTERLA IN TUTTE LE SALSE, MA ALL’ITALIA NON POTEVA CAPITARE NIENTE DI MEGLIO DI UN DRAGHI.

Sia chiaro che nessuno è insostituibile, ma avere in sella uno fra i migliori non è cosa comune ( basta vedere Usa GB Ungheria Turchia Polonia ecc.) e per il nostro paese sempre border line, sempre traballante fra Paese Industriale sia pure fra i più poveri e possibile scivolata nel terzo mondo, è assolutamente determinante. Solo la sua presenza ed il suo nome vale 1 punto di PIL.

In questo momento drammatico dell’Italia, dell’Europa e del mondo intero, ne conosco pochi che potrebbero sostituirlo: Appena una decina di polirici e Renzi è il primo DOPO DRAGHI: Non ne abbiamo altri.

Oggi ha chiamato PUTIN e con uno fuori tempo come il piccolo ZAR non mi aspetto grandi risultati, ma intanto sono certo che Putin lo abbia ascoltato col massimo rispetto. Sarebbe il massimo se riuscisse dove i paesi più forti hanno fallito: Per la povera Ucraina e per noi tutti. Anche un solo giorno di guerra in meno………….

MA SEGUENDO I COMMENRI DEI PUTTINIANI ANTI DRAGHI.

Sono sicuro che se avesse chiamato Conte o il Grande Dibba o la Lezzi (quella dei condizionatori) o la Raggi o Castelli (lo dice lei) o Sibilia o… passando agli altri populisti Salvini o Savoini o Zaia o Adinolfi o Borghezio o… A sera tutti in pizzeria e la pace era fatta, e Putin avrebbe insistito per offrire lui. Loro si che sono persone che contano. E sai che bella figura avrebbero fatto! Loro si che sanno come si fa! e finalmente i Putinianinini Italiani si sarebbero sfogati tessendo le lodi del loro idolo, scaricando falsità su tutto e su tutti, stravolgendo il corso degli avvenimenti, certo che è dura ripetere sempre le stesse fesserie cambiando solo i Nomi degli avversari di turno, ma cosa volere da certi personaggi che si innamorano sempre del “biricchino” di turno. Qui almeno sei certo che se vai in un campo di cavoli, difficile trovare perle, però alla fine non trovo molta differenza a come mi sono trovato dopo aver letto Cacciari su l’Espresso, che dopo aver snocciolato i soliti termini “altisonanti” alla fine come solito sei al punto di partenza, molto fumo, l’arrosto, nel frattempo, l’ha portato via il “furbacchione” di turno, o ci sta provando.

Telefonata Draghi-Putin: il premier chiede cessate il fuoco e de-escalation. Anche il gas nel colloquio.

Il presidente del Consiglio ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace. Il contatto tra i due continuerà.

“Presidente Putin, la chiamo per parlare di pace”. E’ iniziata così la telefonata del premier Mario Draghi al presidente della Federazione russa. L’aveva annunciata nei giorni scorsi e oggi quella telefonata c’è stata. Nel pomeriggio Mario Draghi ha avuto un colloquio di circa un’ora con Vladimir Putin. Una conversazione che arriva a una settimana di distanza dal discorso del presidente ucraino Vladimir Zelensky alle Camera.

Durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo di Bruxelles, Draghi aveva previsto che avrebbe sentito Putin nella speranza di portare avanti una trattativa “per cercare la pace” e porre fine all’invasione russa in ucraina. Nella telefonata con Draghi, Vladimir Putin ha riferito anche sugli sviluppi dei negoziati di ieri a Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev, e sulla richiesta russa di prevedere in rubli il pagamento delle forniture di gas. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.Nel colloquio, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, Draghi ha sottolineato l’importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale. Il premier ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace, in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia. Il presidente Putin ha descritto il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli. I due leader hanno concordato sull’opportunità di mantenersi in contatto.

