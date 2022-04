LA PRESIDE E L’ALUNNO: ARIDATECE ALVARO VITALI

Quale sarebbe, innanzitutto, l’interesse pubblico che giustifica la divulgazione di dati anagrafici e immagini della dirigente scolastica? E ancora, quale la norma che legittima la pubblicazione delle comunicazioni private che oggi fanno bella mostra di sé su tutti i quotidiani? E, soprammercato, come, in che forma e soprattutto da chi sono giunte quelle comunicazioni (non è dato allo stato comprendere se chat private o registrazioni telematiche, ma ci siamo abituati: con le frattaglie che si passano al giornalista amico, si fa vedere a chi occhieggia dal buco della serratura solo cosa fa comodo al più o meno ignoto elargitore del confidenziale cadeau) alle redazioni dei giornali? È questa la funzione sociale del giornalismo? Intanto che provate a rispondermi ridatemi Alvaro Vitali, ché in confronto a voi pare Cesare Beccaria.