Il cinismo di #Conte che utilizza il tema della guerra per regolare tutta una serie di affari interni al movimento, compresa l’affermazione della sua leadership che stenta a trovare plebisciti, provoca francamente ribrezzo.

Ironicamente! ma la voliamo smettere di criticare questo povero disgraziato se come avvocato non guadagnava perché inesperto si è messo in politica per cercare dove guadagnare uno stipendio da favola senza fare nulla ed era una cosa che avrebbero fatto tutti perciò finiamola di umiliarlo con le vs critiche. ENTE STA SCHERZANDO GENTE DI QUESTO GENERE VANNO CRITICATE E DENIGRAIE ASPRAMENTE FICHE SPARISCONO DALA GESTIONE POLITICA, LORO LO STANNO FACENDO CON RENZI,RIUSCENDO A LIMITARE LA SUA AZIONE PARELAMENTARE CON OTTIME IDEE RIFOTMATRICI DEMOCRATICHE.PER AVERE RENZI E ITALIA VIVA LIBERA DI AGIRE. Non c’è altro da fare che aspettare le elezioni politiche del 2023. Poi, quando il voto certificherà l’acquisita irrilevanza del M5s, la crisi Ucraina sarà chiarificata (e, si spera, anche l’Europa avrà fatto qualche passo in avanti sul tema della difesa comune europea), si potrà stabilire con minore approssimazione l’anno del raggiungimento del 2% di incremento della spesa militare. E valutare se il 2% di cui i sondaggi valutano ITALIA VIVA E RENZI è reale. Come dire, non saranno Conte e i 5stelle a mettere becco nella questione.

Conte va da Mattarella per dire che non staccherà la spina al governo. E ha pure la faccia tosta, per sostenere! “Bisogna smetterla di attribuire al Movimento e a me, per ogni posizione chiara che assumiamo, il recondito pensiero di creare una crisi di governo”

Un colloquio durato più o meno un’ora tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il leader del M5S Giuseppe Conte. L’incontro, che era stato fissato ieri e si è svolto oggi – “Con Mattarella ci siamo sentiti, ci siamo rincorsi e poi abbiamo concordato per oggi”, ha dichiarato Conte in un punto stampa – aveva fatto salire la tensione ma, come hanno affermato fonti del Quirinale, “il clima è stato disteso e costruttivo”. Anzi si è trattato di un colloquio, proseguono le fonti, “informativo come avvengono usualmente tra il presidente della Repubblica e i partiti politici”. Le preoccupazioni c’erano nella maggioranza di governo, legate al braccio di ferro con il premier Mario Draghi per aver portato la spesa militare al 2% del PIL. Ma soprattutto nello stesso Movimento, dopo che Conte ha chiesto “rispetto” al Pd su Instagram, sostenendo che il 5 stelle non è “una succursale di un’altra forza politica”.

Alla fine dell’incontro il leader M5S ha riferito: “Continueremo a dimostrare grande responsabilità verso il paese nel continuare a sostenere il governo, ma non rinunciamo alle nostre posizioni: che nessuno si permetta di parlare di bandierine o di polemiche strumentali noi poniamo questioni politiche che riguardano la vita dei cittadini. Ha chiesto maggiore condivisione nel governo sul tema delle armi. Ho detto che M5s è il partito di maggioranza relativa e pone questioni politiche: abbiamo mostrato responsabilità nel periodo più duro della pandemia e continueremo a dimostrare grande responsabilità” .

E ha aggiunto: “A Mattarella ho rappresentato la situazione del paese per come viene riferito dai cittadini e attori sociali: il paese sta soffrendo e dobbiamo quindi costruire subito un sistema di interventi da non rinviare”.

L’impegno del M5S quindi, conferma il suo leader, è quello di arrivare a fine legislatura. “Bisogna smetterla di attribuire al Movimento e a me, per ogni posizione chiara che assumiamo, il recondito pensiero di creare una crisi di governo. Non lavoriamo per questo”.

MA QUESTO C'è O CI FA. Conte va da Mattarella per dire che non staccherà la spina al governo Non c'è altro da fare che aspettare le elezioni politiche del 2023. Poi, quando il voto certificherà l'acquisita irrilevanza del M5s

