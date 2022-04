Se vogliamo difendere la pace e l’ambiente, dobbiamo difendere la democrazia

Attraverso investimenti in Difesa si può proteggere quell’ordine internazionale liberale che è l’unico in grado di affrontare questioni delicatissime e fondamentali, come la transizione energetica. E solo un ordine liberale, subordinando lo Stato agli interessi collettivi, può garantire una pace duratura.

È l’ordine liberale internazionale che può tutelare l’ambiente e garantire la Pace, non il sistema basato sulla forza, caro alle democrature. Se c’è un’altra morale che possiamo trarre dall’aggressione russa all’Ucraina, è che l’ordine liberale va difeso, anche con la forza, se necessario. Alcuni Paesi lo contestano, e se l’anarchia internazionale dovesse prevalere, il futuro della Terra e della Pace è a rischio.

Rispetto al sistema westfaliano e all’anarchia internazionale emersi nell’Ottocento – l’idea di Stati autonomi e sovrani, che non si ingeriscono negli affari altrui, ma i cui obiettivi possono essere raggiunti con la forza -, il sistema internazionale liberale, nato con la Società delle Nazioni e perfezionatosi con le Nazioni Unite, pone un limite all’autonomia degli Stati, per raggiungere progetti comuni, che trascendano la singola unità politica.

Paradossalmente, sono proprio le democrature a difendere la sovranità westfaliana – creata dall’Occidente nel 1618, dopo la Guerra dei Trent’anni -. Un sistema che, nel mentre afferma l’inviolabilità dei confini degli Stati, non crea un ordine per proteggerli adeguatamente, perché tutti gli Stati sono uguali e ciascuno di loro non deve ingerirsi in questioni altrui e può azionare i suoi diritti con la forza. È l’ordine liberale che supera questo paradosso, limitando la sovranità statuale per istituire una organizzazione internazionale sovraordinata che possa imporre delle regole uguali per tutti, privando gli Stati del diritto di farsi ragione con la forza.

Questo ordine liberale è minacciato oggi dalle democrature che, nel mentre rivendicano il principio di sovranità statuale – che presupporrebbe il rispetto delle frontiere -, mettono in discussione l’esistenza stessa degli altri Stati, proprio perché si sentono liberi di intervenire con la forza per azionare quelli che percepiscono come propri diritti. Per questo, si parla di anarchia nelle relazioni internazionali, perché – se non si riconosce il primato delle Nazioni Unite -, non esiste un ordine sovrano e superiore capace di imporsi agli Stati.

Come nella società civile, dove i cittadini hanno limitato la loro libertà di usare la forza per perseguire i propri diritti, devolvendo al Leviatano la facoltà di usare la forza legittima a tutela di tutti, gli Stati dovrebbero fare lo stesso a vantaggio delle Nazioni Unite. Ma lo fanno? Non sempre. L’Europa nasce da questo trasferimento di sovranità; gli americani, con Woodrow Wilson, sono fortemente legati a questa concezione idealistica (anche se Trump, non a caso, era ostile alle Nazioni Unite); sicuramente la disponibilità a riconoscere una primazia delle Nazioni Unite da parte delle democrature è questione complicata.

La Russia minaccia i confini di Georgia, Moldavia, Ucraina; non va meglio nel Mar Cinese meridionale, con le pretese della Cina, che costruisce isole artificiali per allargare il proprio mare territoriale. Non a caso, sia Cina che Mosca sostengono la sovranità westfaliana, perché alla fine, essendo il primo il Paese più popoloso al mondo e il secondo quello più esteso, pensano bene di poter sfruttare questa situazione a loro vantaggio. Una anarchia internazionale che non solo genera micro conflitti o guerra guerreggiata, come dimostra l’Ucraina, ma che mette in discussione tutte quelle policy che avrebbero bisogno di coordinamento globale e subordinazione degli Stati per essere implementate, a iniziare dall’ambientalismo.

Basta ritirarsi dal Protocollo di Kyoto – e va ricordato che, ancora una volta, proprio Trump defezionò da tale accordo -, per rendere la lotta al cambiamento climatico una chimera. L’Europa ha più volte fatto da apripista sulle questioni verdi, ma senza la Cina, grande inquinatore, che speranze abbiamo?

Ecco, dunque, che da questa guerra dobbiamo trarre diversi insegnamenti. Freedom is not free, come dicono gli americani. In un ordine globale dove giganti come Russia e Cina se ne fregano sostanzialmente dell’internazionalismo liberale, armarsi è un obbligo. Non per fare la guerra, ma per mantenere la Pace. Si vis pacem, para bellum, diceva Cesare. Attraverso investimenti in Difesa, si può proteggere quell’ordine internazionale liberale che è l’unico in grado di affrontare questioni delicatissime e fondamentali, come la transizione energetica. E solo un ordine liberale, subordinando lo Stato agli interessi collettivi, può garantire una pace duratura. Se mettiamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, la Pace e l’ambiente, che vorremmo proteggere, sono a rischio. E anche noi.

