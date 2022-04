L’ottimo Roberto Giachetti ha fatto una serie di interrogazioni parlamentari anche sul ruolo di Massimo D’Alema con le società pubbliche italiane e nella vendita di armi all’estero. Attendiamo dal ministro Franco risposte più credibili delle contraddittorie interviste dell’ex segretario del PDS. Matteo Renzi

Bravo Renzi, finalmente qualcosa di serio, vedi, quando non ti ostini a parlare solo ed esclusivamente di Conte, riesci a fare cose serie, Il caso D’Alema è da seguire con serietà ,bravo non mollare. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Avanti Matteo, baffetto deve pagare. Mi ricordo come era felice quando brindava nel 2014…..Ma è pure stato a capo dei servizi segreti l’uomo che ha una fondazione semi segreta? Tutto regolare non si tratta di “OPEN.

Ma voi della famosa Sinistra partito vicino al popolo con alti ideali di dignità onestà ,avete mai letto la questione morale di Berlinguer? Cosi tanto per sapere.

Forse Il bumerang sta tornando indietro proprio da chi lo ha lanciato? ma sicuro non colpirà il lanciatore, e ci sarà una repentina virata come sempre e il lanciatore resterà in piedi.

Bisogna sconfiggere questo potere oscuro non solo il lanciatore, magistrati, politici, giornalisti, che hanno stabilito un patto, come la P2, per controllare il paese. I cittadini devono sapere la verità, non solo su D’Alema anche su Conte, per i finanziamenti al giornale con la firma del governo, il mutuo a al suocero e le mascherine e tutto il resto. È ora che le cose siano chiarite anche per Conte riguardanti i contratti con la Russia e anche per D’ Alema. Dovrebbero passare i loro ultimi giorni nelle patrie galere questi individui non hanno fatto niente per il popolo italiano hanno fatto solo gli interessi delle tasche loro facendo politica come girava il vento.…presuntuosi irascibili arroganti permalosi molto poco simpatici e ora (forse) anche imbroglioni?!…

D’Aleme&Conte. Sono coinvolti anche i magistrati. Non c’è speranza è una loggia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo