EUROPA, RITORNA PROTAGONISTA!

Qual è la strategia geopolitica ed economica dell’Unione europea? Può il New Green Deal essere in grado di sostenere le esigenze energetiche del Vecchio Continente? La domanda è retorica: no! L’impatto economico della crisi Ucraina sta manifestando i suoi devastanti effetti sull’economia europea con evidenti contrazioni del Pil. Gli indicatori macroeconomici che anticipano l’andamento dell’economia in Europa segnalano una significativa contrazione della “crescita economica”. A chi giova il perdurare della guerra? Di certo non all’Europa che ne subisce in prevalenza gli effetti negativi. L’Unione europea dovrebbe affrancarsi dalla politica estera degli Usa che, legittimamente, fanno i loro interessi.

Proporre alle parti in conflitto un piano di adesione di entrambi i paesi “europei” all’Unione europea rimuoverebbe le “motivazioni” della guerra in corso, ovvero: la sicurezza dei due paesi, la neutralità, la tutela delle minoranze etniche e linguistiche, l’integrità territoriale. Si potrebbe mutuare l’esperienza dell’Austria come Stato indipendente e quella delle nostre Regioni a statuto speciale, con particolare riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano. Esempi virtuosi recepiti da altri paesi con la presenza di minoranze etniche. La fine della guerra, delle sanzioni alla Federazione russa e la contestuale ricostruzione dell’Ucraina innescherebbero un circuito virtuoso che rilancerebbe l’economia dell’intero continente europeo. L’inflazione generata in larga parte dall’incremento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ritornerebbe a livelli accettabili.

Europa, se ci sei batti un colpo!