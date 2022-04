La guerra senza un padre. Come dire: i campi di concentramento erano mostruosi, non Hitler. #figlidiPutin

Chi ha scatenato la guerra? Non ha il coraggio di nominare Putin. Fariseo o Manicheo. Dai Santoro non sei un giornalista, sei un giornalaio

Mi dispiace ma quello che dice non ha senso .Le guerre si fanno per bramosia di potere e per cattiveria insita in ogni essere umano non per volontà astratte non definibili. Concordo nel dire che la guerra è il maggior nemico ma la guerra è dichiarata da qualcuno anche se è chiamata azione speciale. La guerra chi l’ha iniziata ? Chi ha invaso l’Ucraina ? Santoro datti una risposta così saprai chi è il mostruoso criminale. E la guerra chi la fa? I galli contro i piccioni? Il pesce spada contro il tonno? I lombrichi contro i millepiedi? Oppure gli uomini ( in questo caso Putin ) contro altri uomini ( gli Ucraini) ?Una occasione persa per stare zitto Santoro.

Per questo motivo caro Santoro rifletti sulle cose che dici e vedrai che le responsabilità almeno di questa guerra ti saranno più chiare. Qualche giorno fa un giornalista ha detto: per non prendere sempre calci nel sedere é utile attrezzarsi per essere capaci di darli i calci nel sedere!

Ma certamente se tu avessi almeno la virtù di stare zitto di fronte alla tragedia che è la guerra, ci eviteresti ulteriori cattivi pensieri. A pensarci bene è stato, e a quanto pare lo è tutt’ora, e il vero padre del neo qualunquismo nostrano. Ma da uno che insieme a Travaglio, ospite fisso della sua trasmissione, sono riusciti a contribuire alla quasi vittoria di Berlusconi alle elezioni 2013, cosa ti puoi aspettare!! Ma sì.. quello che tutti i giovedì mandava in onda le cagate di Grillo e si è poi dichiarato pentito a distanza di anni

Quando finirà questa generazione di personaggi …..ma cosa abbiamo fatto noi italiani per essere così sfortunati. Mi ha veramente deluso……ma i cannoni, i missili, le bombe si muovono da soli ?……..che nessuno osi nominare Putin, mi raccomando !!! Questi fenomeni che hanno avuto il previlegio di pontificare sui giornali e sulle TV, non si rendono conto che quando invecchiano sugli allori passati non hanno più idee e si mettono a raccontare sciocchezze. Sembra che le guerre nascano per cause misteriose e non per responsabilità umana. Ok. La vecchiaia, spesso, fa brutti scherzi ! ma è da anni che è così, da quando cè il populismo , perché lui era ed è un populista “arruffapopolo” ,è stato scavalcato dai nuovi conduttori populisti alla ricerca dello share.

