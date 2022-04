Se l’ambiguità dei 5 Stelle fa male al Paese.

GENTE DI GRULLANDIA: Non è che ci si sveglia la mattina con la capacità di mediare le controversie internazionali. Nemmeno se ti ha suggerito le cose Padre Pio in sogno.

Cercavano di far saltare il governo Draghi! Basta questa oscura ipotesi al servizio di interessi che non conosciamo, ma sicuramente non cose che fanno bene al nostro paese e agli italiani/e! ora temo che a questo punto non ci stanno a capì un cazzo nemmeno loro…per fortuna sembra che uno alla volta stanno saltando tutti, ma pare essere un male necessario per venirne fuori per davvero. E salvare l’ITALIA.E L’EUROPA.

Un’arringa – naturalmente sui social – in cui ha mescolato i toni trionfalistici alle invettive verso quello che dovrebbe essere l’alleato principale (il Partito democratico). Quindi, il rinfocolarsi del conflitto con Mario Draghi che, spazientito dall’escalation dei toni di Giuseppe Conte, ha smentito la versione del predecessore, sottolineando come, in realtà, avesse invocato lo slittamento dell’incremento delle spese militari al 2030. L’idea che il piglio piccato di Conte e le sue affermazioni battagliere nel video “elettorale” servissero esclusivamente a spronare i militanti al voto online, e a farlo premiare con percentuali bulgare, si è rivelata peregrina. Il «ri-presidente» ha infatti ottenuto un plebiscito a suo favore (nell’ambito, comunque, del trend sempre decrescente del numero dei votanti), ma sta continuando ad alzare la posta. E, dunque, quelle dichiarazioni bellicose sembrano più i punti dell’agenda politica delle settimane a venire che delle frasi “circoscritte” all’occasione. Sempre negando di volere la crisi di governo, l’ex premier, infatti, sta invece operando proprio in quella direzione, e non fa nulla per nascondere il suo permanente antagonismo nei confronti del successore alla presidenza del Consiglio. L’ambiguità identifica una costante del grillismo e dei suoi succedanei che, come il lupo, perdono il pelo, ma non il vizio. Il M5S nella versione di Conte si ripresenta, quindi, come partito del populismo: non soltanto sugli stanziamenti militari, ma quale orientamento (post)ideologico di fondo. Per ragioni elettoralistiche, e come visione complessiva: dal momento che non è stato completato il processo di istituzionalizzazione, e neppure quello di partitizzazione, si ripropone la formula anfibia movimentismo-partito personale del neo “Avvocato del popolo”. Un sostanziale “ritorno alle origini” che, va da sé, serve a Conte anche per saldare i conti con l’ala governista di Luigi Di Maio. E un “riflesso pavloviano” – che adesso strumentalizza l’argomento del welfare, mettendo pretestuosamente in competizione capitoli di spesa differenti – rende strutturalmente difficoltosa la già sofferta relazione con un Pd che voglia continuare a essere il partito istituzionale e di sistema. Come accade per ogni organizzazione di tipo populista – a dispetto delle illusioni di chi continua a scommettere su un’improbabile “conversione” generale dell’«informe-partito» alla razionalità politica – l’ambivalenza rappresenta l’autentico nocciolo duro del M5S. In questa fase, però, l’invasione russa dell’Ucraina istituisce una frattura politica marcata e un nuovo cleavage a livello internazionale, destinati a influire anche sulla formazione dei prossimi esecutivi italiani. Dando vita a un rinnovato «fattore K» di esclusione dal governo nazionale, che prende oggi la forma del «fattore P» (come Putin). E l’ambiguità dei 5 Stelle, che non può veramente essere risolta – come si vede nei continui stop and go e “passi del gambero”, nelle mezze dichiarazioni che si fanno rapidamente ritrattazioni, e dai tanti «tovarisch» filorussi presenti nelle loro file –, si presenta, ancora una volta, come un problema per la stabilità e la governabilità del Paese.

Se l'ambiguità dei 5 Stelle fa male al Paese.

