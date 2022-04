COME SEMPRE ANCHE QUI AVEVA ED HA RAGIONE

Peccato che in questo momento tu non abbia un ruolo di primo piano. Purtroppo siamo ad un livello molto basso con personaggi come Conte, Letta, Salvini e la ciliegina Di Maio e solo grazie a Draghi, grazie Renzi, che l’Italia ha un ruolo importante.

Diranno Renzi scopre l’acqua calda. OK giusto, Qualunque cittadino con un po’di tempo per documentarsi arrivava alle stesse conclusioni all’inizio di questo secolo. Io ho sempre giudicato Putin un pericolo per la pace mondiale. MENTRE VOI COMTIANI PUTTINANI LO ESALTATE LO IMITATE PUR DI DARE CONTRO A CHI CON COMPETENZA PROPONE SUGGERISCE IDEE SUL DAFARSI.

Gente ok il problema non è voler cambiare l’ordine mondiale, credo sia una giusta aspirazione quella di contare di più, avere maggior potere economico, etc. il problema sta nelle modalità e nei fini, e questi hanno a che fare con i diritti umani, con il tipo di società che questi vorrebbero costruire (e che in Cina hanno già costruito).

Ecco perché che di fronte a queste sfide bisogna ritrovare più forte il senso di responsabilità di chi governava i paesi occidentali!

Perche…si sta assistendo ad una guerra tra imperialismi , uno in fase decadente gli USA e l’altro decaduto la Russia che non ha alcuna ambizione a ritornare impero non avendo la consistenza economica necessaria nè la crescita demografica ed avendo di fatto accettato la sudditanza economica alla Cina. Con gli USA che invece si rifiutano di cedere lo scettro di leadership alla Cina che in ogni caso presto, volenti o nolenti, prenderà le redini. L’idea quindi di cambiare l’ordine mondiale non riguarda le intenzioni di Putin nè della Cina , si tratta di un processo insito nel sistema capitalistico inarrestabile che sposta risorse economiche e finanziarie nelle aree a maggiore produttività svuotando le aree non più ritenute idonee al massimo profitto possibile. tale processo, quindi è inarrestabile e porterà inevitabilmente alla rovina dell’occidente se si continua a sostenere un sistema economico che nell’occidente capitalistico ha raggiunto la saturazione necessitando del passaggio ad un sistema economico socialista quale unica risorsa disponibile per impedire la barbarie: con le guerre imperialiste non si va da nessuna parte, non si arresta questo processo a meno che non si voglia distruggere 3/4 di mondo con una guerra atomica mondiale che nessuno vuole.

COME SEMPRE ANCHE QUI AVEVA ED HA RAGIONE

#Renzi lo aveva detto il 25 febbraio nell’Aula del Senato: “#Putin ha in testa un disegno per il futuro: l’idea di cambiare l’ordine mondiale”.

Lo ha spiegato meglio nell’intervista a la Stampa del 27 febbraio:

«Il documento di #Pechino del 4 febbraio è stato largamente sottovalutato dagli analisti: Putin non vuole ricostruire il mondo degli zar, non immagina di riscrivere la storia. Vuole il futuro. E nel futuro, per lui e per il premier cinese Xi, i concetti di democrazia, diritti umani, sovranità popolare sono diversi da quelli che le democrazie occidentali hanno costruito nel secolo scorso. Vale per l’Europa dell’Est e per il mare cinese. È un tornante della storia, come lo avrebbe chiamato Giorgio La Pira: una sfida inquietante e imponente. Non siamo davanti all’impazzimento di un leader ma a un suo disegno molto pericoloso ma anche terribilmente lucido».

Ieri è arrivata direttamente la conferma da #Lavrov al termine dei suoi colloqui cinesi:

«Russia e Cina continuano a rafforzare la partnership strategica e a parlare con una sola voce negli affari globali con l’obiettivo di andare verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico».

Non c’è solo l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina in ballo. Ma tutto il sistema di garanzie e libertà dello stato liberale e democratico occidentale.

