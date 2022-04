La guerra in Ucraina come sponda di Cina e Russia verso “un nuovo ordine mondiale”: “Xi vuol rompere schema americanocentrico”

Cina e Russia verso “un nuovo ordine mondiale”- Ma perché, c’è qualcuno che aveva dubbi? Sono anni che si preparano per questo. La loro abilità è stata quella d’aver agito separati, proprio per nascondere meglio che avrebbero poi colpito uniti. Il Dragone, utilizzando la sua potenza economica, ha praticamente messo le mani su mezzo mondo e con il consenso di quei popoli. Ai quali, contrariamente da quanto fatto dagli USA, non ha mai cercato esplicitamente di condizionarne la vita politica. L’Orso invece, si è riservato la parte del Ganassa muscoloso, che spacca tutto. E lo stiamo vedendo. Il motivo è semplice. Hanno lo stesso progetto. Dimostrare che i popoli si governano meglio con un Regime, piuttosto che con la Democrazia. Non so quanti si ricordino del concetto espresso dal Dragone, già nel Marzo 2020, durante la sua visita. Aveva orgogliosamente evidenziato, come motivo principale del suo successo nella sconfitta del Covid-19, l’avere un regime che consente d’imporre la sua volontà al popolo. In quel momento, ha seminato il dubbio sulle capacità del sistema Democratico, nel gestire situazioni complesse come una pandemia. Ora sappiamo che per loro, quel concetto vale in senso assoluto e stanno cercando d’imporlo al Mondo. Ma gli ucraini, stanno dimostrando che avevano fatto male i conti

Il conflitto scatenato da Putin non può essere limitato allo scontro tra Mosca e Nato. Come vanno intese le recenti parole del ministro degli Esteri cinese? “Pechino fa riferimento a un ordine che preveda più spazio per la Cina che intende mettersi alla guida dei Paesi in via di sviluppo”. E Vittorio Emanuele Parsi, professore alla Cattolica di Milano, vede il messaggio cinese più indirizzato “a chi crede che il mondo sotto l’egemonia americana abbia portato più danni che benefici”

SI: Sarebbe legittima l’ambizione russo cinese ad un ordine mondiale multipolare giusto e democratico se si trattasse di paesi democratici e se per perseguire tale obiettivo non servissero missili e carrarmati, non allargherei troppo il discorso, mi limiterei al fatto che la Russia ha invaso l’Ucraina, questo è il problema da risolvere. COSA SERVE SARA BANALE MA SEVE “Un mondo più giusto e democratico”. Russia e Cina si definiscono democrazie anche se non lo sono. Per cui non è possibile che siano loro a stabilire le regole del gioco. In una democrazia vera anche il miglior politico non può rimanere al potere per trent’anni. I cinesi hanno mandato avanti il più debole di loro per vedere cosa sarebbe successo. A noi tocca rispondere adeguatamente.

Purtroppo il controllo dell’ordine mondiale è stato demandato dal vecchio Occidente all’interventismo Statunitense da decenni, modello che ha fatto danni dappertutto ovunque ha esportato la ” democrazia “, anche se molti danni li avevamo fatti già noi occidentali ( vedi colonizzazioni inglesi, francesi, spagnole, olandesi etc etc ), adesso subiamo le ritorsioni e le rivendicazioni delle potenze economiche una volta sottomesse ( vedi India e Cina ), e non ci illudiamo che questi siano migliori di noi !! Respingere o ignorare il problema ci farà passare dalla padella alla brace in meno che non si dica, l’unico sistema funzionante sarà concordare e coinvolgere tutti allo stesso tavolo per concordare una strada maestra per tutti, nessuno escluso, piaccia o non piaccia …

ORA: In un problema di riposizionamento come conseguenza di nuovi rapporti di potenza, il tipo di governo dei partecipanti al confronto è irrilevante. Del resto sarebbe facile obiettare che la forma di governo non democratica non ha impedito di fare affari con quei paesi. L’errore occidentale di fondo è stato quello di credere che gli affari e la politica fossero due mondi separati, forse a causa del fatto che in Occidente gli affari prevalgono completamente sulla politica, cosa impossibile a verificarsi in paesi nei quali la politica controlla ogni cosa, anche le modalità di espansione degli affari. Bisognerebbe forse ricordare ai governanti europei e americani il detto di Marx, che affermava che se tu non ti occupi della politica, sarà comunque la politica ad occuparsi di te. L’errore più grave sarebbe quello di ignorare il grande mutamento reso possibile anche da questa impostazione che ha indebolito molto la posizione occidentale. Da parte russo – cinese (li considero di fatto alleati) l’errore potrebbe essere quello di sopravvalutare questo indebolimento e credere di approfittarne troppo. Per questo credo che aiutare anche con le armi l’Ucraina serva a far capire la situazione. Una vittoria solo parziale dell’Ucraina, in questo senso intendo la salvaguardia della maggior parte del suo territorio, forse aiuterebbe ad accordarsi. Chi è favorevole ad un crollo dell’Ucraina non si rende conto di cosa questo potrebbe innescare sulla base di conclusioni errate di Russia e Cina.

SI ORA: Finalmente si comincia a capire qualcosa. Però questi esperti che parlano ancora di ‘leadership comunista’ e ‘mossa a tenaglia’ contro l’Occidente, ce ne hanno di cose da capire. Proprio questa guerra ha dimostrato che in 40 anni di guerra fredda non ci entrava nulla il comunismo e molto invece la geopolitica. E finalmente le opinioni vengono riportate alla cosa più giusta, cioè L’INTERESSE PERSONALE razionalmente valutato, eliminando ideologie, slogan e fanatismi da talebani infojati. Il giudizio etico, politico, ideologico, religioso, mistico e simpatetico sui fatti della Storia è fuffa per accademici della crusca e del semolino, per propagandisti dell’una o dell’altra fazione, per scioccherelli decerebrati e illusi, per odiatori di professione. Cosa è più utile per noi ? Tutto qui il problema da risolvere. Questo si chiama “utilitarismo”

LA STORIA CI DICE CHE: La distinzione dei blocchi è stata sempre reale, visto che si contrapponevano due sistemi economico – politici oggettivamente diversi, che venivano correttamente individuati su questa base. Quello che molti non hanno capito è che la struttura ideologica dei governi non cambia gli scopi del confronto, che sono sempre gli stessi da che mondo e mondo e che si riducono alla ricerca della supremazia sull’avversario, anche se la propaganda racconta cose diverse. Del resto lo scopo di ogni propaganda è quello di far credere che sia propaganda quella dell’avversario e verità quella nostra. Ora forse questa guerra segna una svolta, può far capire a molti, che impostano ideologicamente il problema, che non ci sono i buoni e i cattivi nella politica di potenza, anche se ci sono grandi differenza nel modo di vivere che i governi riconoscono ai cittadini. Da cittadino io mi preoccupo soprattutto di cosa mi è consentito dire o fare senza finire nei guai. Sul resto la mia capacità di incidere è molto scarsa, spesso nulla, quale che sia il governo che mi controlla. In una democrazia si vive meglio che in una dittatura o in un’oligarchia, per cui è conveniente sostenerla. Puro utilitarismo.

