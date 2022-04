LITE. Migliore Borgonovo su La7. “Fino a dove può arrivare la tua propaganda filorussa?”. “Ma tu non eri comunista?”

Caro BORGONOVO: chi dice che è equidistante mette sullo stesso piano gli aggressori e gli accrediti non fa altro che giustificare la Russia di Putin che sta perpetrando crimini contro il popolo Ucraino uccidendo i civili donne e bambini di fatto si rendono complici di questi crimini, no e una questione d’essere comunista o no.

DETTO CIO: Non c’è da meravigliarsi: Borgonovo, come altri, sta portando avanti la narrativa secondo cui la responsabilità dell’invasione dell’Ucraina è di tutti (Nato, Usa, Europa, Zelensky, marziani, draghi e unicorni), tranne che della povera vittima Putin, il quale ha “giustamente” reagito sentendosi minacciato.

SI: Ciò che dice Borgonovo non è niente di novo. E non è commentabile. Perché lui è lì, ‘stranamente’ sempre in minoranza, per alimentare la rissa pro-audience. Non ha altro ruolo, se non questo. È sufficiente osservare bene il suo visino per capire che neanch’egli crede a quanto dice. E se osservate ancora meglio, noterete che blatera meccanicamente, come se inserisse il pilota automatico. La polemica non dovrebbe essere fatta con lui, ma con chi lo ospita e lo usa a mo’ di ariete. Però poiché pure lui usa chi lo ospita, per le marchette ai propri libri e ai propri articoli, peggio per loro! O confidano nella stupidità di chi li segue che, secondo loro, non si accorge del gioco delle parti? Bella considerazione che hanno del loro pubblico! E nel contempo di sé stessi, ovvio. La mediocrazia genera tali mostri e perfino peggiori.

Borgonovo lei deve studiare assolutamente la storia! Dal 1994, alla caduta dell’Unione Sovietica, l’Ucraina espresse la FERMA volontà di un dialogo con l’Unione Europea. Atteggiamento inviso a Mosca che si adoperò nelle ingerenze delle elezioni del presidente Yanukovych. Corrotto e filo Russo che, APPENA ELETTO, disconobbe e cancello nel 2013 gli accordi fino ad allora sottoscritti. Questo atteggiamento sfociò nella rivolta del popolo Ucraino di Piazza maidan del 2014 tesa a scacciare il presidente fantoccio filorusso. A quel punto per evitare che l’Ucraina gli sfuggisse di mano nel 2014 Putin occupò militarmente la Crimea ed iniziò a finanziare e promuovere, inviando anche truppe regolari russe, i moti separatisti del donbass. Che lei difenda il fascista Putin ci sta. Ma che lei non riporti il vero dei fatti STORICI no! Uno stato sovrano come l’Ucraina sarà il libero o no di avere degli accordi A, anche di formazione militare, con chi vuole? O deve chiedere permesso a lei signor Borgonovo su come vuole autodeterminarsi e portare avanti il proprio personale Orizzonte? Signor Borgonovo lo sfoggiare una barbetta sul viso non ci dà maggiore autorevolezza o ci fa detentori di una certa verità. Non diventiamo grazie ad dei novelli Italo Balbo. Fa di noi semplicemente ostentatori di una barbetta sul viso. Coprendo ed invecchiando la giovanilità dei nostri tratti.

Ormai la guerra che purtroppo è una cosa seria , la stanno riducendo a spettacolo da salotto . I vari canali fanno a gara , ormai il covid non tira più come argomento, ad avere ospiti commentatori e fare vedere situazioni che naturalmente creano commozione. Però attenti, al solito a sentire sempre e vedere le stesse situazioni si crea l’abitudine e alla fine disinteresse. Non è che seguendo gli ascolti la pubblicità ne trae vantaggio, perciò le trasmissioni insistono con l’argomento perchè guadagnano, sempre li si va a parare sui soldi , ma il più delle volte quando c’è la pubblicità a quell’ora neppure il programma si segue perchè la tv il più delle volte è accesa per abitudine e non per guardare quello che viene trasmesso sempre per quello che dicevo prima c si fa l’abitudine e la tv accesa o spenta diventa come un soprammobile a cui non si fa più caso e pone attenzione .

LITE. Migliore Borgonovo su La7. “Fino a dove può arrivare la tua propaganda filorussa?”. “Ma tu non eri comunista?” ultima modifica: da

