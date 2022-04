LA PRETENDIAMO UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA PER IL COVID. E A CHI DICE! Prima devono chiarire la tua posizione. AMICI GRULLI! La sua posizione è già stata chiarita su Open pichi giorni fa, ma naturalmente nessun giornale l’ha pubblicato perché non fa notizia. Informati prima di sparare a caso.E non vi preoccupare che lui non si tira indietro anche se la sua posizione è già stata chiarita .Ma il vostro prediletto Conte di cose da chiarire ne ha molte e non solo lui

Più prima che poi la verità verrà galla e tutti quelli che hanno comprato mascherine sedie a rotelle respiratori non a norma da rottamare con i nostri soldi dovranno rispondere ha tutti gli italiani.Uomini e donne senza qualità sono nelle sedi istituzionali; da decenni campano con stipendi stratosferici, estorti agli italiani con leggi ad personam. LA PRETENDIAMO UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA PER IL COVID.O E’ :Troppo pericolosa per Conte e i 5 stelle.

Vogliamo la verità! Si certo , ci sono tante cose da chiarire .

