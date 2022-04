BRAVISSIMO! ,così si fa,colpo su colpo..,non bisogna lasciar correre niente….,chi sbaglia,paga…!!!

Così si fa, colpo su colpo.., non bisogna lasciar correre niente….,chi sbaglia, paga…!!! È davvero inaccettabile e deplorevole subire insulti ingiusti, volgari ed offensivi da persone che si nascondono dietro un dito. Massima condivisione ! Troppo odio contro Renzi…troppi insulti…troppe menzogne ! Ora basta contro il salvatore del Paese che ci ha liberato da Conte ….e la sua becera corte ! SI! anche se ci sarà certamente qualche deficiente che si lamenta: Renzi ha salvato l’Italia. È un persona intelligente, colta, preparata, ha una dialettica eccezionale. Matteo Renzi è Sincero, Rispettoso ed Educato. Basta sopportare… bisogna denunciare tutti i bugiardi e denigratori. E questo vale anche per i media perché: Questo è il risultato anche delle campagne d’ odio che alcuni giornalai conducono ” Quotidianamente” , mantenendo sempre accesa quella gogna mediatica di cui si nutre la parte più populista del paese. Prima era Berlusconi , ora l’obiettivo è l’unico vero politico di razza che è rimasto : Matteo Renzi. Perciò oltre alle offese, vanno punite anche le falsità, che forse fanno più male delle offese. SI. Le falsità fanno più male delle offese. Quindi propongo che la RAI prenda severissimi provvedimenti contro Ranucci, responsabile di aver diffuso fake-news a raffica nel famoso ” caso” del noto incontro di Renzi con un funzionario di Stato. Cosa peraltro legittima, in un autogrill, inventandosi di sana pianta inesistenti complotti. Offendendo RENZI OFFENDONO tutti NOI suoi estimatori, diffondiamo il più possibile questo post. Qualcuno forse ci rifletterà un po’ prima di beccarsi una querela, e vivremo tutti più tranquilli, Matteo RENZI in primis! Basta. Sono anni che è perseguitato hanno iniziato i 5* spronati da Travaglio da Grillo hanno sparso odio a più non posso e i seguaci del movimento li hanno seguiti a Ruota libera con gli insulti e attacchi accusatori sul niente. che io mi ricordi non è mai successa una cosa simile. c’era la volontà lo scopo era di eliminarlo dalla politica e immagino il danno di immagine che gli hanno procurato ,quello che volevano e complici i canali televisivi e la stampa naturalmente il falso Quotidiano ,TPI che tutti i giorni l’argomento era Renzi

MINACCE A RENZI SU FACEBOOK: TEATINO RISCHIA LA CONDANNA FINO A 7 ANNI.

Chi, in Internet e in particolare nei siti di relazione sociale, si esprime in modo aggressivo e violento, non di rado ricorrendo a offese, insulti, minacce, di solito approfittando dell’anonimato, mentre nella vita reale non avrebbe la capacità di sostenere un contraddittorio. Da oggi questi comportamenti non verranno’ più tollerati, quindi tutti gli insulti penalmente rilevanti verranno’ trasmessi all’ufficio legale di Matteo Renzi da questa pagina #ColposuColpo #minaccesufacebook

CHIETI. Il reato è di quelli pesanti, punito con il carcere da uno a sette anni: «Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario». Tanto per rendere l’idea, è la stessa ipotesi configurata dalla procura di Palermo nell’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. E per questo reato è finito nei guai un teatino di 64 anni, E.D’O. le sue iniziali, accusato di aver minacciato su Facebook il senatore ed ex premier Matteo Renzi. Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giancarlo Ciani ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio.

