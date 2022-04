Io sempre mi domando : i magistrati sono gli unici cittadini italiani che non rispondono mai dei loro errori, delle loro violazioni della costituzione ? Capisco la necessità dì rendere la Magistratura indipendente, ma non così indipendente da non essere a sua volta sottoposta alle regole dì base della nostra democrazia.

PER QUESTO IO SOSTENGO CHE! La nostra “democrazia” ha subito uno strappo notevole dal momento in cui “lo Stato di diritto” si è trasformato, per mezzo di un agglomerato di giudici e magistrati fortemente politicizzati, in una sottile e occulta dittatura. Lo sostengo perché e del tutto evidente che i magistrati di Firenze hanno violato la Costituzione e la Cassazione prevaricandole amministrando la giustizia a personam nel caso Open … bene l’azione di Renzi per aprire un procedimento contro questi magistrati che non degni di amministrare la giustizia W Renzi avanti con forza e coraggio sempre al suo fianco. E mi aspetterei centinaia di migliaia di like se veramente fossimo un popolo di gente onesta e perbene, come ci definiamo: Italiani brava gente.

Fondazione Open, Renzi: “Pm Firenze siano processati per aver violato le leggi”

“Sono stato presidente del Consiglio e quindi rispetto le istituzioni e per questo sono intervenuto all’udienza. Per anni saremo qua in questo processo su cui già la Corte di Cassazione ha detto tutto quello che andava detto. Con molta tranquillità andiamo avanti, com il sorriso. Vogliamo giustizia e la otterremo, come abbiamo fatto chiedendo di aprire un procedimento contro i pm di Frenze alla Procura di Genova. Dunque a testa alta e massima tranquillità e soprattutto la richiesta che i

magistrati di Firenze siano processati per aver violato le leggi

“. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a Firenze questa mattina al termine della prima udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura del capoluogo toscano nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, che dal 2012 al 2018 ha finanziato le attività politiche dell’ex premier.

“Noi chiediamo che i magistrati di Firenze siano processati – ha spiegato Renzi – non per le molestie sessuali del procuratore capo Giuseppe Creazzo, quello è un problema che riguarda loro e il Csm; non per quello che ha fatto il dottor Antonino Nastasi a Siena, che è uno scandalo assoluto ma che non riguarda quest processo; noi chiediamo che siano processati per aver violato la Costituzione e le leggi. Noi chiediamo giustizia”.

“Io ho visto i pm di Firenze violare la Costituzione, li ho visti violare la legge. Mi auguro che non abbiamo violato anche la Corte di Cassazione inviando il materiale sequestrato a Marco Carrai al Copasir: quello sarebbe l’ennesimo sfregio alle istituzioni e al diritto”, ha detto ancore Renzi, secondo il quale “dopo le sentenze della Cassazione, il processo Open si dimostra per quello che è: uno scandalo assoluto. La Corte di Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza, per cinque volte, che l’operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole. Non abbiamo infranto le regole noi, le hanno infrante i magistrati”. Matteo Renzi

