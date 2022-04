Negazionisti di casa nostra. Freccero in pieno delirio. E pensare che questo personaggio è stato pure direttore RAI…

Negazionisti di casa nostra. Freccero in pieno delirio: il Covid è “gestito dal world economic forum”, le élite tendono al transumanesimo perché “più profittevole della produzione industriale”. Mette poi insieme un elenco infinito di persone complici del complotto: da Gates a Bezos fino a Renzi e Di Caprio

E pensare che questo personaggio è stato pure direttore RAI… Imbecille! Mi vengono i brividi al pensiero di quale sia stata la nostra classe dirigente. Ma cosa si fa per emergere di nuovo dal nulla in cui questo individuo è precipitato!!!!!!! Ok Freccero è da un po’ che è fuori di testa, mi ricordo quando diceva che la Clinton era più pericolosa di Tramp e che lo stesso era il miglior presidente a cui l’America potesse aspirare (sigh)…..Ma dopo le figure di ….lasciamo perdere ,sulle posizioni del Covid deve anche mostrare altre teorie nefaste per la guerra ,ma anche no! Approfittiamo, chiediamogli di andare lì per un po’. Dai Freccero è la volta buona. E proprio vero! Quando pensi di essere arrivato al fondo con Salvini, Conte, Berlinguer, D’Alema, Gruber, Travaglio, Gomez, Ranucci, ecc., ecco che ne arriva un altro. Se non ci fossero tanti eccidi, massacri e distruzione, ci sarebbe da ridere !!!!!!! Prima no vax, ora no war. Qualunque cazzata va bene pur di farsi notare. Che squallido personaggio!!! Il problema SQUALLIDO permane PERMANE PURE nei media che continuano dar voce a lui e ai fallo cefali della sua specie!

