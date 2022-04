“Uno spettro si aggira per la politica italiana. Lo spettro del Grande centro. Tutti ne parlano, molti lo sognano, alcuni lo esorcizzano, qualcuno lo teme. Ma che cos’è?

Non è né la riedizione della Dc, né la rivincita del compromesso stantio, né il modo per resuscitare esponenti politici passati.” Luigi Marattin

Sempre lucido, sempre puntuale nelle analisi. Italia Viva può essere orgogliosa di Marattin.

Ottimo come sempre Luigi Marattin che indica un percorso per la nascita dell’area liberal-democratica distinta e distante da populismo e sovranismo per accompagnare/indirizzare quel percorso di riforme di cui Italia e UE hanno estremo bisogno. E PER TALE progetto liberal/democratico deve necessariamente partire dal tagliare immediatamente il cordone ombelicale con il PD sia a livello nazionale che locale e preparare un progetto realmente equidistante da LEGA/FDI ma anche PD/5 Stelle. La percezione e’ che questa equidistanza non ci sia e che in realtà si stia lì ad aspettare segnali di ricongiungimento dal PD (che in realtà non arrivano).

Il grande centro sarebbe il ritorno al proporzionale , alla politica delle idee e dei fatti finalmente depurata da personalismi , lecca lecca , unti e bisunti e affaristi senza scrupoli con eventuali partecipazioni azionarie in società fiduciarie , magari situate nei paradisi fiscali . Ad esempio , perché non facciamo un’analisi seria e completa per verificare chi sta guadagnando dall’importazione del gas russo ?

PS: Uno dei grandi problemi storici del nostro pese è stata la marginalità del pensiero liberal democratico, dalla scomparsa del Partito d’azione, la bandiera del pensiero liberale è stata portata avanti dal partito liberale e dal partito repubblicano ma il paese è stato risucchiato dal dualismo cattolici -comunisti. Le difficoltà del processo riformista nella giustizia come nell’economia, certe titubanze sulla collocazione internazionale del nostro paese nascono proprio dalla marginalità se non proprio dall’assenza del pensiero liberal democratico. Oggi esiste la possibilità di un forte riconoscimento elettorale di questo pensiero? Sono pessimista (Troppi bulli in giro) ma vale la pena provarci.

