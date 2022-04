Ucraina, nuove sanzioni contro Russia necessarie dopo massacro a Bucha – Macron

Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che sono necessarie nuove sanzioni contro la Russia dopo che l’Ucraina ha accusato le truppe russe di aver ucciso numerosi civili nella città ucraina di Bucha.

Macron ha detto alla radio France Inter che ci sono “indizi ben chiari” che indicano che le forze russe sono responsabili di crimini di guerra in Ucraina.

La Russia ieri ha negato che le truppe di Mosca siano responsabili delle morti dei civili a Bucha, sostenendo che l’Ucraina ha messo in scena una performance per i media dell’Occidente.

VUOL DIRE LA SUA ANCHE CONTE. GIA RAGAZZI E QUESTIONE DI VISIBILITA.

E DICE: “L’Europa cerchi soluzione politica alla guerra, senza seguire tutte le orme Usa”

In Ucraina veri crimini di guerra: i responsabili dovranno risponderne davanti alla Corte penale internazionale. Ora l’Europa deve cercare una soluzione politica, giocando una partita sul campo diplomatico, senza seguire tutte le orme degli Usa. A dirlo è il presidente del M5S Giuseppe Conte sulle pagine di Repubblica all’indomani dei fatti di Bucha.

Mentre Letta, segretario del Pd, chiede un embargo del petrolio e del gas russo, Conte affferma che “come Unione Europea non dobbiamo rispondere a queste atrocità con un’escalation militare, se vogliamo che termini questa carneficina dobbiamo lavorare con tutti gli strumenti a nostra disposizione per una soluzione politica”. Quindi per Conte “l’Europa deve avere una posizione chiara. Una cosa è offrire il necessario sostegno all’Ucraina, altra cosa è pensare di procrastinare il conflitto nella speranza di piegare la Russia”.

Alla domanda “in Italia c’è ancora chi addebita alla Nato la ‘provocazione’ contro la Russia. Lei ha partecipato ai vertici Nato come premier, c’era davvero questa aspirazione a tirare dentro l’Ucraina?”, la replica del presidente M5s:

“Personalmente credo che la decisione di invadere l’Ucraina sia stata accelerata più dal ritiro della Nato in Afghanistan e dalla convinzione che l’Europa post-pandemica si sarebbe ritrovata divisa, che da improvvidi tentativi di far rientrare l’Ucraina nella Nato. Ma sull’alleanza atlantica occorre fare una valutazione più ampia. Quando Macron ne decretò la morte cerebrale, io lo ritenni un giudizio errato. Ma non dobbiamo nasconderci le contraddizioni in cui si avvolge da anni: il disimpegno degli Usa in Medio Oriente, il ritiro non concordato in Afghanistan, la scarsa attenzione per l’area del Mediterraneo ci inducono a valutare come gli interessi strategici dell’Italia e dell’Unione Europea non sempre siano coincidenti con quelli degli Stati Uniti”.

Un capitolo dell’intervista non può che riguardare l’aumento delle spese militari, una questione che si è rivelata divisiva nella maggioranza nelle ultime settimane. A chi gli chiede quale lezione trae da questo scontro, Conte risponde che “la reazione a questo conflitto non può consistere in una forsennata rincorsa al riarmo nell’ambito della Nato e dei Paesi con maggiore spazio fiscale come la Germania […] In sede Nato bisogna continuare la battaglia da me intrapresa per riequilibrare i criteri di contribuzione, tenendo conto anche dei costi politici che comportano le nostre missioni all’estero e attribuendo valore aggiunto alla “capacity building”, alla nostra abilità di favorire la creazione di strutture istituzionali efficienti”.

