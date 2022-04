Qualcuno spieghi agli italiani che c’è la guerra. E non è gratis.

Va spiegato ora, e qualche leader politico e qualche media lasciando perdere i sondaggi e vantaggi personali, spieghi agli Italiani che c’è la guerra. E non è gratis. Il discorso che manca al paese per spiegare i sacrifici. Meno male che almeno c’è qualcuno, che ha avuto uno scatto a proporre l’embargo del gas russo.

MENTRE I MEDIA PRESENTANO Opinionisti a pagamento nei talk show con ricche provvigioni per gli agenti, che impongono ospiti “a pacchetto”. PER DIRE SOLO FREGNACCE CHE ESASPERANO LE MASSE, NON BASTAVA LA GUERRA AD ESASPERARE IL POPOLO

Il presidente della Vigilanza Barachini pretenda dalla #Rai un report sull’attuazione della Risoluzione contro i conflitti d’interessi degli agenti.

PER NON PARLARE DEI POLITICI: La Meloni, che sarà pure filo Nato, ma dice “aridateci Trump” e gioisce per la vittoria di Orban. Mai però quanto gioisce Salvini: neanche una parola su Bucha, ma posta una sua foto con Orban, il quale a sua volta gioisce per la vittoria “contro Soros e Zelensky”. E poi Conte che, in un’indimenticabile intervista a Repubblica, a domanda sull’embargo, tema impopolare nel gradimento, risponde: “Siamo contro l’escalation militare”, vuoi mettere i sondaggi. PER IL POPOLO BOCCALONE.

Qualcuno spieghi agli italiani che c’è la guerra. E non è gratis. Il discorso che manca al paese per spiegare i sacrifici. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo