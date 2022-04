“La guerra in Ucraina continua ad andare avanti con estrema crudeltà. Le immagini della strage di civili nella città di Bucha hanno nuovamente spezzato il velo di ipocrisia e falsità creato da Putin sul resto del mondo e sulla stessa Russia.

Nonostante questo dobbiamo essere torturati culturalmente da chi vuole cercare visibilità ad ogni costo e da chi vuole giustificare il demonio Putin. Incredibile.”

Le immagini dal satellite di #Bucha del 19 marzo, in piena occupazione russa, dove si vedono già i cadaveri dei civili nelle strade. Le pubblica il The New York Times. Sono la prova, per chi ne aveva ancora bisogno, della strage consapevole e voluta che le forze armate russe stanno organizzando.

Fosse comuni piene anche di donne e bambini.

Civili torturati a morte, case derubate, stupri. E dobbiamo anche sentirci la propaganda russa e filorussa che purtroppo si alimenta anche in Italia, magari con qualche commentatore che per un compenso in Tv dice qualsiasi cosa, che ci spiega che invadono l’Ucraina per denazificarla…BASTA. Chi difende Putin non può più avere giustificazioni! La guerra è un orrore e le conseguenze sono sempre drammatiche! È un pugno allo stomaco. Assassini.

Mi si spezza il cuore!!!ho visto le foto i video…se penso che esistono Italiani che prteggiano Putin mi danno la nausea…dispiace dirlo ma l’italiano medio è molto stupido altrimenti non si spiegherebbero ancora certi commenti filo-Putin. Sono cresciuti con le TV di Berlusconi e con la rai che l’ha seguito, ed ecco i risultati una massa di ignoranti.

Purtroppo gli amici nazisti li abbiamo in casa,per questo mandano a parlare ul tipo da manicomio come freccero e altri.E aggiungo i novax , come pure i terrapiattisti, si occupano di guerra e vedono complotti e fake dappertutto. Prima non contavano neanche nel bar sotto casa loro. Ora sono leoni da tastiera.Chi cerca di giustificare i crimini di guerra di Putin si rendono convivente è complice dei crimini che sta perpetrando sul popolo Ucraino

