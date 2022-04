E “COME UN DOVERE”

Questa è la Pace che abbiamo da offrire “come un dovere”! . All’improvviso è cambiato tutto. Quello che avevamo considerato un periodo nella storia moderna dell’uomo, irripetibile per la crudeltà e la lucida follia dello sterminio del popolo ebreo, irripetibile perché tutti eravamo certi che nessuno avrebbe avuto il coraggio di replicare, ecco invece è entrato nella nostra realtà quotidiana. Non mi permetto inoltre di lamentarmi su un ipotetico pericolo di essere coinvolti rispetto a quello che stanno soffrendo gli ucraini… è che il loro sacrificio mi risulta insopportabile…ogni sera mi addormento e penso che è solo un incubo…che cosa è il genere umano? Non lo so più!! Non so se l’anomalia siamo noi o loro che uccidono perché forse l’Ucraina voleva entrare nella vecchia e un po’ imbolsita Nato!! Forse!! Perché probabilmente non sarebbe mai successo!! Però sterminare, piegare, interrompere progetti di vita per prevenire il ipotetico accerchiamento!! Non si può capire tanto odio per altri esseri della stessa specie per questo pseudo ragionamento di geopolitica!! No, non capisco e posso solo inorridire!! Ma è proprio sull’incapacità di molti di vincere la paura che conta il satrapo… Il satrapo usa la paura nucleare per rendere pericolosa la potenza di un esercito convenzionale tragicamente ridicolo.Purtroppo l’uomo è il più crudele degli animali, uccide spesso per gusto o per denaro mentre gli altri animali uccidono per mangiare. Quello che è successo a Bucha è come quello che successe a S. Anna di Stazzema, un eccidio di massa di civili inermi. È un atto di vigliacca crudeltà, un atto criminale che dovrà essere pagato. MA Cè PURE UN GRANDE MA! C’è im malinteso di fondo…abbiamo molti concittadini che hanno un idea diversa di libertà e democrazia…per loro sono valori relativi…da barattare per un po di reddito…una tv ..una partita di pallone e un bel senttimento di appartenenza nazionale.. Purtroppo ho imparato anni fa che la vita può cambiare in pochissimo tempo. Certo, parlo della vita della mia famiglia, non del mondo intero. Ma i nostri affetti non sono forse il nostro mondo? Su questa Terra non facciamo una passeggiata, la sfanghiamo duramente. Alcuni più di altri, alcuni meno, ma niente è per sempre.

“COME UN DOVERE”

Mi sono domandato mille volte, nel corso della vita, se sarei stato capace negli anni ’20 – ‘40 di riconoscere la parte giusta dell’Italia e del mondo e di saperla scegliere anche combattendo, come fecero i partigiani di ogni colore.

Sarei stato un militante antifascista o un sostenitore del buon ordine borghese mussoliniano? Sarei stato capace di mettere a rischio la mia vita e quella dei miei famigliari nascondendo un ebreo o un partigiano o non avrei capito o fatto finta di non capire cosa stesse succedendo? Avrei, quando fu necessario, preso le armi per riconquistare la libertà o non avrei avuto il coraggio di farlo?

La risposta che mi sono sempre dato è che sì, avrei combattuto il nazifascismo con tutti i mezzi che avessi avuto a disposizione, politici e militari, ma mi dicevo anche che l’avrei fatto cercando ogni giorno di vincere la paura, senza sentirmi un eroe, ma solo mosso da un dovere più forte dell’angoscia che mi sarei volentieri risparmiato.

Un unico pensiero mi confortava quando immaginavo il peggio che mi sarebbe potuto accadere per avere scelto la militanza antifascista. La convinzione di essere stato fortunato nascendo in un’epoca successiva e in un Paese democratico. Non avrei mai, per quella che consideravo una fortuna ereditata col sacrificio di altri, dovuto confermare le mie scelte difronte ad un vero pericolo di guerra e decidere di assumerne, come un dovere, tutte le conseguenze.

Quante volte, pur combattendo come ho potuto contro le ingiustizie e talvolta gli orrori del mio mondo libero, mi sono sentito comunque al sicuro, protetto dal peggio dalla nostra democrazia imperfetta.

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha distrutto in pochi giorni quell’idea durata oltre settanta anni e sulla quale hanno costruito i loro progetti di vita intere generazioni di italiani ed europei. A cominciare dalla mia.

Né mi consola della perdita l’osservazione, cinica, da consiglieri d’amministrazione di una multinazionale, che di guerre come questa ce ne sono state oltre 900 negli ultimi settanta anni e altre decine sono in corso. Questa guerra è come nessun’altra combattuta fino ad ora, perché come nessun’altra ha cambiato le nostre vite e ancora più le cambierà, per sempre. L’esistenza di questo dibattito, un fronte interno che non divide solo le persone, ma le coscienze, sui diritti umani fondamentali lo dimostra.

Per non dire dell’orrido umano che si apre sotto i piedi di chi sostiene che le immagini delle stragi di civili fatte dai russi in ripiegamento sono solo propaganda. Senza poter portare una sola prova, se non le tesi degli stragisti, a fronte delle centinaia che dimostrano il contrario.

Vendetta crudele e rappresaglia indiscriminata contro un popolo che resiste, come i nazifascisti in ritirata dall’Italia.

Tacete, almeno per rispetto di voi stessi, prima ancora che dei morti innocenti che considerate manichini.

Tacete, per limitarvi domani a provare solo una intima vergogna di voi stessi e per non sentirvi moralmente complici degli imputati della nuova Norimberga che condannerà senza appello gli assassini.

Facciamo già tanta fatica a capire che, purtroppo, è venuto anche per noi il momento di scegliere, come accadde ai nostri padri. Non da che parte stare, ma di come starci, cercando di limitare i danni maggiori che mai avremmo voluto affrontare e che il calcolo, sbagliato, di un lucido criminale politico, ci costringe a dover sostenere.

Questa fatica ci basta, non caricateci anche il peso di dover scegliere, domani, di perdonare la vostra ottusità.

Almeno a voi qualcosa resta del vecchio mondo scomparso in poche settimane. La certezza che vi sarà garantita, come a chiunque altro di qua, la possibilità di vivere liberamente la vostra idea, se la nostra libertà e i nostri valori democratici e civili europei non saranno compromessi dalla guerra russa che li ha nel mirino più e oltre l’Ucraina. Questa è la Pace che abbiamo da offrire “come un dovere”.

