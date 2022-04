“Mi domando come e perché si continui a insistere quando ci sono cinque pronunce conformi della Corte di Cassazione. La stessa possibilità di devolvere alla magistratura il giudizio su cosa sia un partito e cosa no confligge con il principio della separazione dei poteri.

Quello nei confronti di #Renzi è il primo processo politico al quale assistiamo, perché anche quando sono stati indagati politici di altissimo rango, l’oggetto dell’indagine era il presunto reato commesso dalla persona, qui invece non si giudica il fatto commesso da una persona quanto la stessa struttura della formazione politica che sta alla base della Costituzione.” Carlo Nordio

Al di là della mio personale e convinto apprezzamento per. Renzi, non ho una tale cultura giuridica che mi permetta di entrare nel nocciolo della questione Open. Ma faccio mia questa dichiarazione di Carlo Nordio e, a proposito dei magistrati fiorentini avrei un suggerimento: mandiamoli a Bucha insieme a Freccero a portare le sigarette ai “finti” cadaveri nei sacchi neri! Potranno così finalmente dare un senso alla loro inutile vita!!!!

Non si può accettare una persecuzione simile. Qualcuno con responsabilità intervenga. Poi io mi chiedo perché questa persecuzione a Renzi. Io la risposta ce l’ho. Perché è intelligente, riformista,vero politico e avrebbe migliorato l’Italia senza il supporto inconcludente di certi ” movimenti e sinistri ” e .purtroppo buona parte della magistratura è asservita o addirittura comanda la politica, è diventata la mano armata della politica, detto cio .Credo fermamente nelle istituzioni democratiche ivi compreso il più Alto Magistero, il mio intervento aveva ed ha carattere di positiva Partecipazione Democratica. Ma. Quei giudici vanno perseguiti se vi sono le premesse e credo vi siano tutte in base a ciò che leggo. Matteo non demordere!!! Adesso qualcuno mettera’,anche,in discussione il parere di CARLO NORDIO.

Nordio fa chiarezza, purtroppo i mass media non danno informazioni sufficienti e le persone non hanno quella consapevolezza che sarebbe necessaria. Concordo con la sua analisi. Parole chiare e sacrosante! Come pure la battaglia di Renzi contro questo potere arrogante, assurdo e impunito. E’ una cosa inconcepibile in un regime democratico. E’ la lampante strafottenza di una parte della magistratura verso il potere politico e senza motivo se non quello di acquisizione di potere personale. ORA: Avendo trovato uno che non riescono ad intimorire, vanno avanti pensando di essere intoccabile.Ma siccome sono dentro fino al collo ,Renzi non deve mollare e almeno avere la soddisfazione morale che merita.Il fatto a lui e tutta la famiglia e ai suoi amici non verra’ purtroppo mai pagato!!!

Non si può accettare una persecuzione simile. Qualcuno con responsabilità intervenga. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo