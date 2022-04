Veramente vergognoso questo losco individuo, che nonostante varie condanne, continua imperterrito a lanciare condanne sul giornaletto…

Questo e’ una orribile persona appoggiata e supportata da quella sinistra con la puzza sotto il naso che ha in pugno la totale informazione ..ovviamente solo loro sono vicino al popolo ,alle loro difficolta ,ai loro problemi. E in effetti hanno ragione condividono lo stile di vita sobrio, la loro partecipazione fisica nelle periferie e’ continua e persistente . Si sono adoperati perche la scuola fosse una scuola di integrazione e aiuto per le fasce deboli, la loro cultura la mettono al servizio la dove c’e ignoranza ….e cosi via..e poi tanto altro . Non e’ cosi?

Vergogna! Certi personaggi mi fanno capire perché Noè sull’arca ha Imbarcato soltanto animali

Sventola sentenze di condanna per tanti innocenti in attesa di giudizio. Poi, dopo avergli rovinato la vita per anni, risultano innocenti e non li degna neppure di un trafiletto.

È pronto a sbattere in prima pagina indagati che per lui il processo non serve, non si può perder tempo, perché non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti.

Pronto sempre a convocare il tribunale del Fatto Quotidiano per emettere la condanna senza se e senza ma, pronto, prontissimo ma… sì ma. Perché c’è un ma, ed oggi Travaglio lo scrive in un editoriale vergognoso.

Parla della strage di Bucha, parla di civili inermi torturati, di donne violentate, di un popolo giustiziato dai militari di Putin, non una voce che corre, un sentito dire, ma una prova, perché ci sono le immagini satellitari pubblicate dal New York Times che lo certificano, e i civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo di Bucha.

E lui che scrive? Che sono morti 410 civili e che «poco importa chi li abbia uccisi, e dove, e quando». Poco importa, questa volta, ma solo stavolta, se il colpevole ha un nome e un cognome: Vladimir Putin. E che tutte le prove portano a lui.

Questa volta per Travaglio, ma solo per questa volta, non esistono colpevoli, esistono solo gli innocenti che qualcuno vuole incolpare.

Vergogna!

