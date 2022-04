“Per troppo tempo nel Paese si è discusso se stare dalla parte della destra o della sinistra, lasciando al centro una palla che nessuno aveva il coraggio di calciare: bisogna entrare in campo e costruire alleanze e coalizioni che permettono al Paese di fare passi in avanti.

Il dibattito politico polarizzato da una parte e dall’altra ha tenuto per troppo tempo ferma l’Italia.

Italia Viva si colloca con chiarezza come partito che ha una vocazione e un’azione riformatrice, noi le riforme le abbiamo fatte e le stiamo facendo.

Il Family Act è una delle più grandi riforme di questa legislatura e nasce dalla proposta di Italia Viva ma ha creato coesione e coalizione.

Quando diciamo che c’è bisogno di una spazio di centralità della politica, diciamo che è questo lo spazio dove credo l’azione riformatrice di IV si debba collocare, uno spazio nel quale non ci si metta a dividere gli interessi dell’uno contro gli interessi dell’altro, ma spazio che possa essere da attrattore e di convergenza e prospettiva per il paese.” Elena Bonetti

Il Family Act è una sfida per i cambiamenti.

Importante la parte relativa al congedo parentale e a quello di paternità, di cui si prefigura il potenziamento con la possibilità di usufruire dei congedi fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio. Questo, insieme alle disposizioni di delega volte a incentivare lo sviluppo del lavoro femminile, può incentivare anche la possibile ripresa della natalità.

Il Senato ha approvato le deleghe al governo volte al sostegno e alla valorizzazione della famiglia, rispetto alle quali la Camera aveva operato modifiche e integrazioni positive e importanti. Si tratta di un disegno di legge che ha la finalità di sostenere la genitorialità, divenuta sempre più complessa in relazione ai cambiamenti sociali e lavorativi, di valorizzare la funzione educativa dei genitori, di contrastare la denatalità, di valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, di sostenerne l’indipendenza e l’autonomia finanziaria e di favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro. Per la prima volta si prevede l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico.

Tra le modifiche importanti introdotte è stato previsto che tutte le misure siano configurate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità fisiche o psichiche delle persone presenti all’interno del nucleo familiare, valorizzando in tal senso il ruolo del caregiver; è stata incentivata l’equa condivisione dei tempi di cura e di lavoro di entrambi i genitori, con particolare attenzione a non addossare solo alla donna il compito di dover conciliare il suo lavoro con i compiti di cura, rafforzando la parità dei sessi all’interno della coppia e sostenendo il lavoro di entrambi i genitori; è stata prevista l’introduzione di strumenti fiscali per favorire il rientro della donna nel mondo del lavoro, in particolare, dopo la maternità; sono stati previsti servizi di supporto a sostegno della vita familiare anche tramite consultori e servizi di mediazione familiare; è stato previsto un rafforzamento dei servizi educativi attraverso misure di sostegno ai costi sostenuti dalle famiglie; infine, sono stati previsti specifici benefici fiscali aggiuntivi per forme di welfare aziendali aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli, in relazione al diritto allo studio e al loro benessere emotivo, anche tramite il sostegno a spese sui servizi informatici, teatrali, libri, viaggi, visite culturali.

Mi pare molto importante segnalare la parte del testo relativa al congedo parentale e a quello di paternità, di cui si prefigura il potenziamento con la possibilità di usufruire dei congedi fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio; con la previsione, per la prima volta, di ulteriori misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Questo, insieme alle disposizioni di delega volte a incentivare lo sviluppo del lavoro femminile, all’armonizzazione e condivisione dei tempi, offre finalmente una nuova dimensione per una rinnovata dignità al lavoro di cura e incentivare anche la possibile ripresa della natalità.

Ritengo, dunque, positiva la previsione di sostegni per i datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL e prevedono modalità di lavoro flessibile; strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro riferite ad attività di supporto delle famiglie in ambito domestico; agevolazioni per le imprese nelle sostituzioni di maternità, rientro al lavoro delle donne e attività di formazione a esse destinate.

Auspico che l’attuazione dei provvedimenti previsti dal Family Act sia rapida perché in questo provvedimento trovano finalmente voce quelle misure di welfare che aiutano e favoriscono una nuova dignità femminile e una piena assunzione di responsabilità per lo sviluppo relazionale, sociale e culturale delle nuove generazioni del nostro paese.

Il Family Act è una sfida per i cambiamenti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo