L’ho letto sul Corriere .Concordo con Gramellini. Come nonno mi è capitato piu volte mi e capitato di vedere insegnanti essere assaliti verbalmente da genitori che evidenziavano caratteristiche tali che mi portavano a comprendere come i loro figli in fondo in fondo fossero migliori dei genitori. Questi non sono all’altezza del loro compito. Si sta facendo un grave danno alle nuove generazioni.

Cosa ne pensate? Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione, attraverso i commenti, su questo emblematico episodio…. L’EMERGENZA EDUCATIVA, rivolta anche ai signori GENITORI è ogni giorno sempre più urgente da affrontare. Cerchiamo di porre riparo finché siamo in tempo.

Un gruppo di studenti maschi aveva imbrattato con le feci i bagni di una scuola elementare. Per tutta risposta, dopo averli sgridati, la maestra era stata raggiunta da una denuncia dei genitori. Finita a processo per abuso dei mezzi di correzione, alla docente lunedì è arrivata una nuova doccia fredda. A quattro anni di distanza, il giudice del Tribunale di Parma ha condannato a un mese e venti giorni – con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione – l’insegnante parmigiana. Ora, oltre a pagare i propri avvocati, dovrà coprire le spese processuali.

Genitori contro insegnante

Una vicenda di genitori contro insegnante portata all’estremo, quella andata in scena quattro anni fa nella primaria dell’istituto comprensivo di Fornovo Taro (Parma) e di cui oggi si vedono le ricadute legali. Una maestra di 60 anni era stata chiamata come supplente in una quinta elementare della pedemontana. Verso la tarda mattinata, una bidella, infuriata, era entrata in classe per sgridare gli studenti: qualcuno di loro aveva imbrattato i muri del bagno con delle feci. Un atto vandalico vero e proprio, di cattivo gusto, pensato da qualcuno come uno scherzo. La reazione al rimprovero, però, era stata pressoché nulla. Anzi, alcuni bambini si erano diretti in processione verso il bagno, nonostante l’invito della maestra a rimanere al posto per seguire la lezione. A quel punto, l’insegnante sostiene di essersi limitata a richiamare gli alunni all’ordine, minacciando di rivolgersi al dirigente scolastico (cosa che non ha poi fatto).

La versione dei bambini

Ma la versione entrata nelle case dei minori è stata tutt’altra. I bambini, in lacrime, hanno detto ai genitori di essere stati ricoperti di insulti. Uno di loro addirittura di esser stato strattonato per il colletto dalla supplente. Il resto è una lunga vicenda giudiziaria, partita da una denuncia delle famiglie ai Carabinieri e proseguita con un processo per «abuso di mezzi di correzione». Ora per l’insegnante è arrivata la condanna a un mese e venti giorni. Un esito a cui mondo della scuola reagisce critico. Secondo il sindacato Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, la docente è stata condannata «semplicemente perché si è comportata come ogni adulto di buon senso avrebbe fatto: dopo che una collaboratrice scolastica si era lamentata che i bagni erano stati imbrattati di feci, la maestra, come suo dovere, ha redarguito i ragazzi», spiega il coordinatore del sindacato Salvatore Pizzo, parlando di sconfitta educativa.

La difesa della maestra

Nel corso del processo, la difesa aveva richiesto l’assoluzione dell’insegnante sottolineando le numerose contraddittorietà nelle testimonianze dell’accusa. I bambini, secondo i legali della docente, si sarebbero messi a piangere per timore che il preside potesse intervenire per punire i responsabili dell’atto vandalico. ANCHE IL RAPPRESENTANTE DELLA PUBBLICA ACCUSA , IL PM MASSIMILIANO SICILIA , HA CHIESTO L’ASSOLUZIONE DELLA MAESTRA «PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE ». Ma il giudice ha ritenuto che l’insegnante avesse esagerato nel riprendere gli alunni. Da qui la sentenza di condanna per abuso di mezzi di correzione. Il sindacato auspica che «la maestra scelga di ricorrere nei successivi gradi di giudizio».

L’EMERGENZA EDUCATIVA, rivolta anche ai signori GENITORI è ogni giorno sempre più urgente da affrontare. Cerchiamo di porre riparo finché siamo in tempo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo