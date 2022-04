SI SEVONO GLI STATI UNITI D’EUROPA COME E PERCHE

Noi pensiamo che l’Europa sia la soluzione perché siamo gli eredi di Ventotene. Il patriottismo europeo ce lo abbiamo nella carta di identità.

Vogliamo che l’Europa sia la casa dei valori e della politica Noi siamo quelli che credono nell’Europa perché ne accettano la complessità e allo stesso tempo si impegnano per costruire una casa comune di valori e politica. Matteo Renzi Bravissimo Matteo. Formare i giovani e spingere l’acceleratore per approdare agli Stati Uniti d’Europa. Solo cosi’ potremo contare su una nuova classe politica preparata e dare linfa all’Europa perche’ assuma il ruolo che le compete nel mondo. Sogno gli Stati Uniti d’Europa per i miei nipoti. Abbiamo bisogno di parlare con una voce unica per dare forza ai nostri valori, alla nostra cultura.Italia Viva come dice RENZI, NON è un partito che come aòtri,deve nascondere magliette pro PUTIN.Noi siamo stati coltiti dalla propaganda russa,l’abbiamo subita.

Si l’abbiamo subita,tutti i siti da dove provenivano le fake news che i boccaloni hanno mandato giù avevano sede in Russia? Ed è stato fatto ad arte anche altrove per destabilizzare l’Europa . E da quello che tutti sanno (anche voi boccaloni denigratori)..RENZI è stato l’unico politico che ha avuto il coraggio di dire a Putin ciò che pensava in libertà…ma .I dittatori non sono in grado di accettare il libero pensiero!

SI STATI UNITI D’EUROPA COME E PERCHE: Oggi c’è Puttin, domani nel futuro ci sarà qualche altro scellerato, per cui l’Italia deve essere indipendente il più possibile, anche se un giorno ci sarà gli Stati Uniti Europei, l’Italia dovrà sedere mantenendo la sua indipendenza il più possibile sul piano economico, perché l’economia è il mezzo di ricatto allora l’Italia ci sarà ma con il suo stile nel dire ” No, grazie siamo autonomi ma parte degli Stati Uniti Europei in modo attivo e non da pecora” come i SALVINI O I CONTE.

