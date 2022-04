Gli impacciati carnefici di Putin. E la grottesca imperizia dei propagandisti del Cremlino (ufficiali e non) è in fondo la nostra migliore speranza

In questi giorni terribili in cui tutti sentono l’impellente esigenza di dimostrarsi assai smaliziati, persone di mondo, gente che non si fa incantare, che non ci casca e che non se la beve, l’ultimo durissimo attacco del governo russo al governo italiano mi suggerisce invece la più ingenua delle domande: perché mentono?

Se non fosse tragico, farebbe persino sorridere ascoltare i portavoce del Cremlino dire ieri, senza scomporsi, frasi come «l’Italia è in prima linea in un attacco al nostro Paese», e l’altroieri che l’invio di armi agli ucraini da parte dei paesi occidentali «non aiuta la pace», come se davvero in questo momento fossimo noi ad attaccare la Russia, e le colonne di tank che hanno invaso l’Ucraina e ogni giorno fanno del loro meglio per spianarne le città fossero lì per portare la pace. Per non parlare del tentativo di rovesciare sugli assediati la responsabilità delle vittime civili, sostenendo che sono i nazionalisti ucraini a non lasciarli scappare dalle città sotto attacco, come ha detto qualche settimana fa il portavoce Dmitry Peskov alla Cnn.