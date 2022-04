Il brodo di coltura dei mostri e il nostro essere Democrazia

In questa immagine, il cui reperimento le fonti giornalistiche internazionali accreditano a un collettivo bielorusso clandestino denominato Progetto Hajun, si vedono i volti dei soldati russi che, dalla Bielorussia, spediscono a casa il frutto del saccheggio operato in terra ucraina. Televisori, pc, vestiti, gadget elettronici, attrezzi agricoli e persino mobili. Sono soldati che le telecamere degli spedizionieri hanno ripreso registrando persino i loro nomi e i loro indirizzi in patria, i quali appartengono alle stesse brigate che sino a qualche giorno fa occupavano i territori intorno a Kiev, compresa la cittadina di Bucha teatro delle feroci esecuzioni dei civili. Forse sono proprio loro gli assassini e gli stupratori che hanno infierito sugli inermi. O forse no. Ma sarebbe comunque illusorio cercare in uno sguardo o in un volto le tracce di ciò che di più immondo si è commesso. La Storia del secolo breve e feroce che ci eravamo illusi di aver lasciato alle nostre spalle ce lo insegna. Erano persone comuni i tedeschi che agli ordini di Hitler misero in atto la Shoah e il Porrajmos-Samudaripen e assassinarono nella sola Russia milioni di civili; erano persone comuni i rumeni che sotto il regime di Antonescu parteciparono attivamente allo sterminio di centinaia di migliaia di ebrei. Erano uomini comunissimi anche gli ucraini che in Volinia, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e sollecitati dal filo nazista Stepan Bandera e con non poche complicità del clero ortodosso, fecero letteralmente a pezzi quasi 100 mila polacchi, con i quali sino al giorno prima avevano condiviso pane, sudore e campi da coltivare.

Non basta però la consapevolezza della veridicità del più noto assunto di Hannah Arendt sulla banalità del male, a salvarci dal forte senso di disorientamento di cui siamo in preda in questi giorni, nel renderci conto che a parti invertite – non più vittime ma aggressori – sono stati ora i soldati russi a compiere nefandezze sui civili, non meno feroci di quelle commesse dai nazisti anche in Italia, seppure ancora non se ne conosca l’esatta misura.

Un disorientamento che non ci assolve dall’avere metodicamente voltato la testa da un’altra parte, quando i miliziani di Putin facevano tortura e strage in Cecenia, e dal non avere dato il peso che avremmo dovuto alle denunce di Anna Politkovskaja e di Antonio Russo, reporter radicale italiano, anch’esso messo a tacere con la morte.

Era già successo, ma presi come eravamo a inseguire i nostri sogni di pace, e a costruire le nostre critiche contro le politiche militariste di casa nostra – compresa l’economia militare che continua a sfornare armi e bombe che uccidono i civili nello Yemen e che abbiamo venduto persino alla Russia -, ci siamo illusi che tutto il mondo potesse uniformarsi alle nostre dinamiche, e che ciò che pure è stata Storia in casa nostra non potesse più ripetersi altrove.

Un sentimento di malintesa superiorità, tutto occidentale, che ci ha fatto dimenticare che ogni regime totalitario, ogni fascismo, ha, per sua natura, non solo la volontà di zittire e brutalizzare la società civile su cui impera, ma anche la capacità di rievocare i mostri, arruolando le persone più comuni alla bisogna dell’odio e della carneficina.

C’è da augurarsi che ora a un errore non se ne aggiunga un altro ancora più grave. E che il nostro voler essere altro, il nostro voler essere Democrazia, non si sostanzi nel folle riarmo verso il quale tutti i paesi europei sembrano protesi, ma bensì nell’unica arma in grado di fermare davvero la guerra. Ovvero l’immediata cessazione di ogni acquisto di gas e petrolio dal regime di Putin. Cosa che certo farebbe vacillare in modo imponente il nostro benessere e i nostri consumi, ma che darebbe finalmente un senso al nostro dirci dalla parte delle vittime in Ucraina, e anche dalla parte di chi in Russia si oppone con incommensurabile coraggio a questa guerra.

Qui di seguito propongo un passo dell’intervento di Luca Casarini, di Mediterranea Saving Humans, sul Riformista, a proposito dell’opzione di chiusura di ogni canale commerciale con la Russia.

____________________________________________________________________

STOP AL MASSACRO: SE AVESSIMO SMESSO SUBITO DI PAGARGLI IL GAS.

L’unica cosa che avremmo davvero dovuto fare contro l’infame guerra di aggressione di Putin, stiamo ancora discutendo se farla. Vi erano motivi etici, politici e di efficacia indiscutibili. Pensate se il Parlamento italiano avesse detto, subito: noi ci rifiutiamo di pagare le bombe dei massacratori. Chiudiamo subito, immediatamente, il pagamento del gas russo. Dobbiamo fare sacrifici, ma non possiamo dare soldi, un miliardo di euro al giorno, a chi si macchia di un crimine così grande come è scatenare una guerra contro un intero popolo. Avremmo evitato di dare armi all’esercito ucraino per difendersi da armi dei nemici che siamo noi a pagare. Un miliardo di euro al giorno, 30 miliardi al mese, un terzo di tutta la spesa militare russa di un anno. Il gas e petrolio russo rappresentano il 50% delle esportazioni totali della Federazione. Il refrain che ci ha condotto a fare embargo su ogni cosa ma non su quella che poteva davvero fermare la macchina di morte, è stato che saremmo crollati. Che le aziende avrebbero chiuso. Che la nostra economia non se lo poteva permettere. Ora, ad oggi, mentre continuiamo a finanziare la guerra di Putin, Confindustria fa sapere che il 16% delle aziende hanno già sospeso o chiuso l’attività. Che in due mesi si aspetta lo stesso per un altro 30%. Fanno metà del corpo produttivo delle imprese italiane. Ma allora, se ciò è già accaduto nonostante continuiamo con l’immorale pratica del finanziare chi ammazza donne, uomini e bambini in Ucraina, mentre lo fa tutti i giorni, perché non abbiamo chiuso noi il rubinetto?

(…)

Mi si dirà che l’Europa doveva “unirsi” sul sostegno armato all’esercito ucraino. Ma l’Italia e la Germania, potevano essere due paesi dell’Unione che invece chiudevano con il gas e il petrolio, chiudevano con il finanziamento della guerra? La Germania, invece che investire 100 miliardi di euro in armamenti, cosa che dovrebbe far rabbrividire chiunque abbia studiato un po’ la storia del 900, non poteva interrompere di botto con la strada della dipendenza dal gas del despota del Cremlino? E il nostro Parlamento, invece che infilarsi l’elmetto restando comodamente seduto sui suoi scranni al sicuro, non avrebbe potuto davvero prendere una decisione solenne, giusta, molto più seria ed efficace, che non avrebbe aggiunto ma sottratto terreno fertile alla guerra? Sono sicuro che questo sarebbe stato un buon argomento per imporre un cessate il fuoco, un negoziato. L’orrore di Bucha, purtroppo lo rivedremo in tante altre città che hanno patito la furia di truppe di maschi frustrati e accecati dalla rabbia. Alle truppe di invasione è prassi per gli ufficiali concedere il saccheggio, lo stupro e la violenza brutale perché si possano abbeverare di sangue di inermi, perché possano esercitare il loro potere, la loro forza, su qualcuno, sui civili, visto che il nemico militare li ha già vinti sul campo. Succede dal tempo degli Unni e dei Vichinghi, conosciamo questo dall’Impero Romano a quello Ottomano. Abbiamo la memoria così corta da non ricordarci cosa avvenne durante la “campagna d’Italia” e nelle “50 ore di libertà” concesse dal generale Alphonse Juin delle truppe alleate? Crediamo che la guerra abbia un codice deontologico? Crediamo che esistano “operazioni chirurgiche” come dice Putin? Non ho mai creduto a questa assurdità quando la sbandieravano gli americani in Iraq, ma vedo che invece Putin qui è creduto, anche quando dice che i morti di Bucha sono morti di freddo. Potenza della guerra ibrida. A me invece viene da vomitare. Mi vergogno per noi stessi, noi come genere umano. Ogni vergognosa giustificazione, richiamo al complotto “pluto – giudaico – massonico” dell’Occidente, ogni pornografica allusione alla “messa in scena” mi sembra come uno sputo in faccia a quella donna, quell’uomo, quel bambino riverso in mezzo alla strada, o sepolto in una fossa comune. Chi ha commesso questi crimini deve pagare. Ma subito. E se proponiamo più guerra pensando di farlo pagare, in realtà gli stiamo offrendo ciò che vuole. Rendiamo inutile il sacrificio di tanti esseri umani, perché se ne aggiungeranno altri di sacrifici umani, a dismisura. Diventeremo anche noi come Putin se accettiamo il piano che lui ci sta offrendo. Se invece vogliamo dare una forma all’indignazione, alla rabbia, alla sofferenza, al dolore, smettiamo di finanziare la sua guerra. Facciamo qualche sacrificio, organizziamoci per reggere tutti insieme. Ma adesso facciamo quello che per codardia e ipocrisia non abbiamo fatto finora

