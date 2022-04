Il caro bollette si mangia mezzo punto di Pil in tre mesi. Bankitalia: “Sta intaccando i bilanci delle famiglie”

IL CARO-BOLLETTE SI MANGIA UN PEZZO DELLA RIPRESA: L’UE TAGLIA LE PREVISIONI SUL PIL DELL’EUROZONA (E DELL’ITALIA). GENTILONI: ‘PREZZI SARANNO ALTI PER UN LUNGO PERIODO’

Il pil dell’Italia è visto ora a +4,1% contro il +4,7% stimato dal governo. “L’incertezza resta a livelli preoccupanti”, ha spiegato il commissario Ue. L’inflazione nell’area dell’euro dovrebbe raggiungere un picco del 4,8% nel primo trimestre del 2022 prima di ripiegare. Per l’intero anno si prevede un aumento dei prezzi del 3,5% nell’area euro e del 3,8% in Italia, ma i salari non cresceranno. Nuovo richiamo a Roma sulle concessioni balneari: “Riassegnare tramite gare. Sì a tener conto degli investimenti, ma senza favorire questo o quel soggetto rispetto alla concorrenza”

I rincari energetici, insieme alla quarta ondata pandemica, frenano l’economia del Vecchio continente. E anche la Commissione europea, dopo Fondo monetario internazionale, rivede al ribasso le previsioni di crescita del pil dell’Eurozona, Italia compresa.

L’area dell’euro è ora attesa in crescita del 4% nel 2022 e del 2,7% nel 2023, dopo il balzo del 5,3% nel 2021, mentre la Penisola – che non ha ancora recuperato i livelli pre Covid – dovrebbe raggiungere una media del 4,1% nel 2022 e del 2,3% nel 2023.

Appare ormai del tutto fuori portata il +4,7% stimato dal governo lo scorso anno. Il rallentamento del robusto rimbalzo partito in primavera, spiega la Ue nelle nuove Previsioni economiche di inverno, è risultato più acuto a causa della nuova ondata di Covid-19, del rincaro dei prezzi dell’energia e delle continue interruzioni sul lato dell’offerta.

“I rischi sia per la crescita che per l’inflazione sono aggravati anche dalle attuali tensioni geopolitiche“, ha sottolineato il commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni. “L’inflazione ha alzato la testa negli ultimi mesi del 2021”, rispetto alle precedenti stime e “ci si attende che i prezzi dell’energia restino alti per un lungo periodo e questo creerà problemi su alcune categorie di beni e servizi“, ha spiegato Gentiloni. “L’incertezza resta a livelli preoccupanti”, spiega il commissario parlando comunque di “rischi bilanciati per l’economia”. “I fondamentali restano solidi, ci aspettiamo che l’economia Ue riprenderà slancio“.

Nel frattempo però la corsa dei prezzi sta mettendo sotto pressione i governi sul fronte della politica economica e la Bce per quanto riguarda quella monetaria, con la governatrice Christine Lagarde che ha lasciato intendere come ci sia la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse prima del previsto.

Il caro bollette si mangia mezzo punto di Pil in tre mesi. Bankitalia: “Sta intaccando i bilanci delle famiglie” Il ministro dell’Economia Franco: “Con i nostri interventi ridotto l’impatto di un quarto”

“Nel primo trimestre del 2022 si può valutare, sulla base degli indicatori disponibili, che il Pil” dell’Italia “si sia ridotto di poco più di mezzo punto percentuale sul periodo precedente”. Lo afferma il direttore generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini intervenendo al congresso Acri. ricordando come “anche in Italia il prodotto stava già decelerando nell’ultimo trimestre dell’anno scorso; l’avevano frenato il ristagno dei consumi delle famiglie e il contributo negativo della domanda estera netta”. Signorini ha sottolineato come “da principio il calo è stato dovuto soprattutto alla rapida diffusione dei contagi della variante Omicron del coronavirus (meno devastante delle precedenti in termini di conseguenze sanitarie gravi, ma più facile alla trasmissione, con una significativa perdita di giornate di lavoro)”.

“Dopo il 24 febbraio, – ha aggiunto – gli ulteriori rincari delle fonti energetiche e le incertezze sul relativo approvvigionamento – particolarmente accentuate in paesi come l’Italia e la Germania, molto dipendenti dal gas russo – hanno appesantito ulteriormente il clima congiunturale. I dati ad alta frequenza segnalano diminuzioni sia nell’attività manifatturiera, sia in quella nei servizi. In quest’ultimo comparto il calo sarebbe connesso con l’indebolimento della spesa delle famiglie”.

“Il potere d’acquisto delle famiglie comincia a essere intaccato dalla crescita elevata dei prezzi al consumo” di energia e alimentari, ha aggiunto spiegando che le “difficoltà immediate possono manifestarsi per le fasce di reddito più basse, la cui propensione al consumo è più elevata, e le disponibilità liquide più contenute”.

I rincari della bolletta energetica per famiglie e imprese, con le misure già adottate dal Governo (5,3 miliardi nel 2021 e 14,7 miliardi per il primo semestre 2022), nelle stime del Def verrebbero ridotti nel primo semestre “di almeno un quarto rispetto a uno scenario senza gli interventi del Governo”, ha scritto nella sua introduzione al Def il ministro dell’Economia Daniele Franco.

