LA PACE CONDIZIONATA

PS: Pace o aria condizionata? Come persuadere cioè chi legge a pensare ciò che vogliamo…

I fatti in se sono sono neutri, ma il modo in cui i fatti vengono presentati costituisce un “discorso” che ha lo scopo di influenzare le opinioni, le reazioni, il pensiero di chi legge. Le parole che si scelgono, il modo in cui vengono disposte all’interno del discorso costruiscono, e qualsiasi giornalista ne è consapevole, un percorso di reazioni e associazioni mentali che formano l’opinione del lettore e lo “motivano” ad accettare una determinata conclusione.

Prendiamo un esempio concreto di questi ultimi giorni: “Il cancelliere tedesco Olaf Scholz avverte che la guerra provocherà una grave crisi economica per la Germania”. Ecco come dirottare su cause esterne, senza assumersene la piena responsabilità, una decisione che sarà impopolare. Non è la guerra che causerà la grave recessione in Germania, ma la decisione d’interrompere i rapporti con la Russia nelle forniture di gas. Decisione che, giusta o sbagliata che sia non è questo il punto, per il fatto di non essere presentata come una decisione, scrolla dalle spalle della Politica qualsiasi responsabilità.

Per restare in tema di gas, che in questi giorni occupa la cronaca politica, la frase di Draghi citata ad nauseam su tutti i quotidiani: “Bisogna scegliere tra la pace o i condizionatori accesi”, lascia sottintendere, facendo leva sul senso di colpa della gente comune, che basterà rinunciare a qualche confort per fermare la guerra in Ucraina. Ciò ha lo scopo di legittimare le scelte del governo, presentando ai lettori un quadro spaventosamente banale. La pace non è garantita dalle sanzioni imposte alla Russia e l’effetto delle sanzioni rischia, per citare il cancelliere tedesco, “di avere conseguenze peggiori per chi le mette in atto rispetto a chi le subisce”. E ciò non riguarderà, come è stato banalmente riportato, soltanto l’uso dei condizionatori.

L’analfabetismo funzionale non è soltanto non comprendere cosa si legge, ma anche non riconoscere le intenzioni e il fine di chi scrive. Ogni articolo, ogni comunicato stampa ha uno scopo retorico ed essere un lettore consapevole significa riconoscere e identificare i meccanismi linguistici, logici, formali che vengono usati per plasmare e orientare le nostre opinioni.