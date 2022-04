Ma non si vergogna neanche un pochino? Siamo senza parole, ogni giorno di più. Uno così non dovrebbe fare il professore per non avvelenare questa nostra gioventù così fragile. Ma fatta la tara agli adulatori universitari per convenienza, sono sicuro dell’intelligenza della nostra bella gioventù.

Ricordiamoci chi l’ha messo alla Luiss questo fenomeno…uno dei candidati alla presidenza della repubblica naturalmente della destra …l’influenza dei russi arriva fin dentro a qualche istituzione. Bisognerebbe anche sapere la verità sui russi allo Spallanzani e Conte ne sa molto……

Durante la dittatura sovietica sono morti 40 milioni di Ucraini in 70 anni!! Al 1920 erano 80 milioni oggi 40 !!! Qualcuno può dire a Orsini. Ragazzi credetemi che perdere anche un solo secondo con Orsini è buttare via il proprio tempo. Onore infinito a tutto il popolo Ucraino e al suo valoroso presidente Volodymir Zelensky. Lo scrivo per dire pure agli Italiani perché non lo sanno che significa dittatura e chi capisce che significa dittatura non deve permettere di dare il paese al mano di questi soggetti!!! Dovete lottare tutti per libertà e democrazia!!! Orsini mi piacerebbe sapere se lui è stato un bambino felice !!! dubito dalla sua mimica. Noi siamo nella Nato e nella Alleanza Atlantica…che vada lui a vivere sotto una dittatura ! La Berlinguer responsabile di questo scempio della informazione….con la corresponsabilità della RAI che gli permette tutto ciò….Questi individui. (no li posso chiamare persone) mi fanno veramente pena con il loro parlare solo per dar aria alla bocca…perfino Sallusti dice quelli di Orsini li definisce, giustamente, deliri narcisisti. Io vorrei vedere se lui sarebbe felice e libero di (s)parlare in questo modo se da noi ci fosse la dittatura da lui tanto osannata. Quanti de celebrati ha partorito l’Italia, vengono pure pagati con i nostri soldi del canone TV in una trasmissione che dovrebbe essere chiusa da anni, bassissimi ascolti. Condotta da una signora che di buono ha solo il cognome

