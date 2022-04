Non esistono guerre giuste Non esistono differenze fra le vittime Non esistono differenze fra i carnefici

Sono stufo di una comunicazione fatta di slogan, meme, dichiarazioni inconfutabili, toni da tifoserie ultras.

L’approfondimento, la riflessione cauta, l’interlocuzione meditata, non hanno alcuno spazio.

I giornalisti pongono perlopiù domande retoriche, esprimono più le loro personali opinioni e interrompono con commenti polemici più che farsi mediatori tra punti di vista.

Occorre colpire il cervello rettile dell’ascoltatore, prima che il messaggio arrivi alla corteccia cerebrale.

D’altronde i tempi nei media sono calibrati su questa lunghezza.

Tentativi di riflessione sono visti come incertezza, indecisione, ignoranza, inefficienza, inconcludenza o addirittura infame tradimento.

Sono stufo.

Solidarietà al popolo ucraino, nella morsa del tridente Putin-Zelenski-Stoltenberg, che nell’omofonia del nome dice tutto.

Mi addolora pensare alle vere vittime, di un colore e dell’altro, mi inorridisce pensare ai carnefici, con una divisa o con l’altra o peggio anche senza.

Mi ha colpito questa foto non ci sono né vittime né carnefici eppure è l’assenza l’elemento inquietante in un luogo che dovrebbe essere pulsante di vita.

Siamo arrivati a questo punto a causa di una continua ed estenuante prova di forza, da ambo le parti.

Oggi il criminale è Putin, e siamo d’accordo, ma non vedere oltre il proprio naso, non vedere le responsabilità della Nato, e le sue mire espansionistiche, vuol dire negare la storia, e non voler trovare alcuna soluzione.

Il popolo ucraino merita rispetto! Non illusioni.

Il popolo ucraino rigetta il vile attacco russo come mi auguro rigetti i battaglioni nazisti che da anni compiono oscenità al confine con la Russia nella regione del #Donbass in particolare.

Il presidente ucraino, personaggio davvero sul quale andrebbe fatta un’analisi e alcune riflessioni (consiglio di ripescare uno speciale di Purgatori molto efficace sui due protagonisti in campo Putin e #Zelensky) sta giocando con il proprio popolo, come se fosse ancora nella serie televisiva che lo rese famoso (per non parlare dell’abuso dei social e dei media).

Sarebbe davvero bello scrollarsi il concetto di guerra di d’osso.

E invece abbiamo governanti che alla prima scusa, buttano via soldi in armamenti.

Come se quella oggi potesse essere la priorità.

Si dovrebbero potenziare i percorsi di dialogo, di pace, invitare a qualche rinuncia e magari iniziare trattative sensate che portino ad una pace stabile e duratura.

Si dovrebbe punite #Putin certo, ma anche iniziare a pensare al senso della #NATO, che da anni crea conflitti con le scuse più puerili e grottesche, seminando morte, facendo respirare guerra anche in luoghi di #Pace attraverso le proprie basi.

Il pensiero unico, i media, ci stanno costringendo a non allargare il problema, ci stanno obbligando a pensare che esiste una guerra giusta.

Ribelliamoci, non è così!

Basta Guerra, basta davvero.

Non esistono guerre giuste Non esistono differenze fra le vittime Non esistono differenze fra i carnefici ultima modifica: da

