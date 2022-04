IL PARADOSSO “PACIFISTA” E’ UNA NUOVA ETICA DELLA GUERRA.

Umberto hai tutta la mia stima e ammirazione. POST. Di una logica disarmante, eppure le tifoserie imperano!

Perciò ora alle tifoserie PUTTINIANE faccio domanda priva di senso logico per le tifoserie PUTTINIANE.

Nelle pretattiche diplomatiche mai è emerso la volontà del dittatore Putin per un accordo che non gli regalassero la Crimea, il Donbass, il protettorato esclusivo e disarmo dell’Ucraina, il controllo e dominio assoluto del Mar Nero e libero ingresso, transito e occupazione del Mediterraneo. Per cui non c’è stato alcun tavolo a cui Biden potesse sedersi se non per firmare quello che voleva il despota, alzarsi e andarsene.

Perciò. Il problema non è se Biden vuole “provare” o meno a mettersi al tavolo delle trattative, ci hanno già provato in molti e lo stesso Zelensky lo chiede fin dai primi giorni di guerra. Il nodo cruciale è che Putin rifiuta di sedersi a quel tavolo perché lo vuol fare solo da una posizione di forza e di netto vantaggio sul terreno. Troppo comodo chiedere all’Ucraina di trattare la pace puntandole una pistola alla tempia e dopo aver scatenato una brutale guerra di aggressione. Putin pretende una trattativa dove l’unico a dettar condizioni sia lui, mentre Zelensky dovrebbe accettare di sedersi allo stesso tavolo sventolando bandiera bianca. No, non funziona così.

Ora in queste situazioni io sostengo che: più passa il tempo e più spero che USA e NASA, in questi decenni, abbiano sviluppato armi tali da annientare questi criminali prima che abbiano il tempo di premere i bottoni dei loro missili. Naturalmente per legittima difesa.

Ok è vero che si parla sempre più di guerra e poco di pace. Ma perché la pace non ci si può limitare a “parlarla”, bisogna smettere di sparare. Ma è chi ha sparato il primo colpo che deve smetterla, non chi si difende. Altrimenti c’è solo la resa alla prepotenza. E Putin non vuole DICHIARATAMENTE smetterla. Quindi siamo sempre al punto di partenza, finché qualcuno o qualcosa non lo convincerà a smetterla. Chi? Che cosa? La sua inaffidabilità e le sue dichiarazioni terroristiche ci impediscono di capirlo. Quindi non basta chiedere Pace. Magari bastasse questo per ottenerla. E aggiungerei che, un eventuale tavolo di trattative se si arrivasse a ciò, debba prevedere contestualmente un cessate il fuoco. Non ci si può sedere e parlare con uno che continua a bombardare, stuprare e torturare. E negare le atrocità commesse.

IL PARADOSSO “PACIFISTA” E’ UNA NUOVA ETICA DELLA GUERRA.

Leggo su l’Avvenire che “bisogna aiutare l’Ucraina, ma far cessare la guerra prima possibile”. Sono d’accordo, ma dire questo non basta se non si aggiunge come, cioè con quali azioni sia possibile far tacere le armi e ristabilire la pace. Altrimenti anche le migliori intenzioni, che riconosco al giornale dei vescovi italiani, si risolvono solo in una affermazione retorica, purtroppo priva di qualunque concretezza.

In tempo di pace, che nel nostro continente è durato oltre settanta anni, è possibile cantare “mettete dei fiori nei vostri cannoni” o condividere belle immagini oratorie come “si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai”, ben detto. Ma quando una nazione viene aggredita da un’altra, giusto o sbagliato che sia il motivo, e la sua gente è massacrata deliberatamente e sistematicamente, può bastare invocare la pace rivolgendosi ai due combattenti come se ristabilirla dipenda da entrambi allo stesso modo?

Neanche il più volitivo diplomatico, armato di fiducia incrollabile nella ragione umana, sceglierebbe questa come premessa per portare le parti ad una trattativa fruttuosa. Perché la parte che ha scatenato la guerra, quella più forte, lo ha fatto per vincerla e conseguire l’obbiettivo di annientare la seconda, che è costretta a difendersi.

Non è un caso che, nello specifico, la gran parte dei pacifisti si rivolgano esclusivamente agli aggrediti chiedendogli di deporre le armi, immaginando che la vittoria degli aggressori, perché è a questo che la loro proposta porterebbe, farebbe cessare il massacro del proprio popolo, del quale, in caso contrario, sarebbero responsabili. Una somma ingiuria. A sostegno di questa tesi è stato affermato che “i bambini potrebbero vivere felici anche sotto una dittatura”.

Dunque ricordiamocelo, secondo costoro, in caso di aggressione non valgono le regole del diritto internazionale e i diritti umani per i quali intere generazioni hanno combattuto. Ha invece valore il maggiore o minore peso della forza militare che imporrebbe all’aggredito, che per forza di cose è il più debole, di arrendersi preventivamente per non essere sottoposto alla più tremenda violenza.

D’altro canto, sostengono, l’occidente ha violato più volte e sistematicamente tali regole, che non vale più la pena di combattere per chiederne il rispetto. Dimostrando che il processo di corruzione etica e di rinuncia alla battaglia democratica ha davvero contaminato una parte dell’opinione pubblica occidentale, che sembra avere abbandonato ogni speranza di cambiamento progressivo delle sue società.

In questo paradosso “pacifista” c’è, non so quanto inconsapevolmente, una nuova etica della guerra, che converge con la filosofia di Putin e dei suoi ideologi che, in oltre dieci anni di guerra ibrida, ha fatto impazzire il gregge occidentale ed ora lo guida per rinchiuderlo nel suo ovile.

Se chi è stato aggredito non resistesse all’aggressione, non solo perderebbe la propria esistenza, ma consegnerebbe all’invasore la legittimazione ad agire allo stesso modo aggressivo nei confronti di chiunque altro stato. Una autorizzazione ad esportare la guerra, invece che a farla cessare.

“Bisogna sedersi intorno a un tavolo”, “abbassare i toni e non offendere l’avversario”, dice un vecchio trombone campano, chiacchierone, demagogo e in perenne campagna elettorale per sé stesso.

Bene, se ti avanza tempo prova tu a trovare il tono giusto per rispondere al più ascoltato dei consigliori di Putin, Sergey Karaganov, che sostiene le vere ragioni della guerra russa:

“Vediamo l’espansione occidentale in atto e la russofobia raggiungere livelli come l’antisemitismo tra le due guerre. Quindi il conflitto stava già diventando probabile. E abbiamo visto profonde divisioni e problemi strutturali nelle società occidentali. Così il Cremlino ha deciso di colpire per primo.”

A parte il parallelo assurdo con l’antisemitismo (da che pulpito?), l’espansione occidentale di cui parla Karaganov è quella di Paesi che liberamente hanno scelto da che parte stare per sentirsi più sicuri di non ricadere nella dittatura. Quanto ai problemi strutturali delle nostre società non pensiamo, di certo, che ce li risolvano le bombe e l’ordine di Putin.

L’Ucraina è solo un test per saggiare fino a dove, col terrore, sia possibile cancellare la democrazia e affermare un nuovo ordine dittatoriale, a cominciare dall’Europa intera. Dove dovremmo vivere felici secondo i vecchi valori russi.

Spiegateci, trombone campano ed estimatori in trasferta, se non vi piace questa idea, come pensate di fargliela cambiare. Diteci “come”, invece di mantenervi nel vago, con l’assoluta precisione da funamboli della chiacchiera che avete.

A meno che quell’idea, infondo, vi piaccia. Umberto Mosso

IL PARADOSSO “PACIFISTA” E’ UNA NUOVA ETICA DELLA GUERRA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo