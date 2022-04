La lettera di un bambino ucraino alla mamma morta: «Ti sono grato per la mia infanzia, non ti scorderò mai»

«Proverò a fare il bravo per venire in paradiso da te», ha aggiunto il piccolo Anatoly. Il dramma durante la fuga dalla città di Hostomel

«Mamma, questa lettera è un regalo per te». Comincia così la lettera di Anatoly per la sua mamma morta. Lui ha 9 an ni e assieme a lei – che si chiamava Galyna – stava provando a scappare dalla città di Hostomel, poco chilometri a nord di Kiev. Le truppe russe hanno aperto il fuoco sulla loro auto e per Galyna è stata la fine. Anatoly, detto Tolya, è stato soccorso e portato in salvo, e quando gli è capitata per le mani un’agendina ha pensato di scrivere i suoi pensieri per la madre che non ha più. «Se pensi che io sia cresciuto invano ti sbagli», scrive il bambino. «Penso che questi 9 anni siano stati i migliori della mia vita. Ti sono molto grato per la mia infanzia. Sei la madre migliore del mondo e io non ti scorderò mai. Spero che tu sia felice in cielo e spero che tu vada in paradiso. Ci vedremo in paradiso. Proverò a fare il bravo bambino per venire in paradiso da te». La lettera si chiude con «baci» e il nome di Galyna.

