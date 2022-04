Matteo il tempo è galantuomo, sarà l’ennesimo buco nell’acqua che si rivelerà un boomerang per i registi di tale macchinazione politica.

E a chi sghigna dico 5 sentenze su 5 (mai successo prima) che smontano l’indagine su open dichiarando illegittime le perquisizioni e sequestri a finanziatori della fondazione e che Open non è un’articolazione del partito. Tranquillo per la felicità dei populisti andrà a giudizio spendendo soldi tuoi, se paghi le tasse e fare un buco nell’acqua. E invece di pensare al conto corrente di Renzi, pensa a chi ti ha governato e COME ha governato in tutti questi anni. Giudicalo da presidente del consiglio e non dalle fake news. DI TE CHE DEVE VERGOGNARSI! Di cosa dovrebbe vergognarsi? Di aver guardato i soldi legalmente e aver pagato le tasse in Italia, tasse che vengono usati per noi, me e lei, per la scuola, la sanità….Metà dei suoi guadagni sono attraverso le tasse anche nostri. Provate a riflettere…anche se la vedo dura! 500 mila euro le ha pagate di tasse… E non si dica che i soldi li ha guadagnati illegalmente e li ha portati nei paradisi fiscali…anzi la PROCURA avvalora semplicemente quello che ha scritto. Lo legga! DICE Testuali parole : La procura archivia! PER INLEGITTIMITA PROCESSUALE. Leggete gli articoli prima…eviterete figure barbine!

Ora da voi rosiconi si dice che dopo aver fatto il presidente del consiglio, vada a fare il conferenziere IN TUTTO IL MONDO e guadagna un sacco di soldi, e allora domandati perché quelli che voti tu non li CHIAMA NESSUNO. I sondaggi? Non sono voti veri, quelli del anno prossimo ci conteremo.

Matteo il tempo è galantuomo, sarà l'ennesimo buco nell'acqua che si rivelerà un boomerang per i registi di tale macchinazione politica

