Questo è vergognoso vogliamo sapere la verità

Fatemi dire grazie a Roberto Giachetti e a Laura Garavini per aver sollevato in Parlamento la vicenda di un ex premier coinvolto nel commercio di armi con un Paese straniero. Ma siccome D’Alema è D’Alema e per fortuna non è mio padre, nessuno ne parla. Matteo Renzi

Tutti i nostri giornali e Telegiornali, non parlano di questo scandalo, ne di quello delle Mascherine, ne di quello dei ventilatori acquistati in Cina in una azienda con cui D’Alema dice aveva dei rapporti economici. Giornalisti dov’è la vostra libertà di pensiero.? Ma nel marasma dei vari tolk sciò chi e invitato in quei pollai possibile che nessuno abbia il coraggio di dire ma D’Alema? Mieli, Severgnini, Montanari, Caracciolo, Cacciari …..perché svicolate sul D’Alema.

Quando avremo anche in Italia.. oltre alle informazioni di parte almeno UNA informazione nuda e cruda della notizia senza il corollario di opinionisti, ballerini, terrapiattisti, saltinbalchi acrobati etc etc ???Non mi è particolarmente piaciuto D’Alema ne lo è stato in passato,

Un essere alquanto BORIOSO sempre pieno di se stesso e pensare che ha solo la LICENZA LICEALE. Non ha mai lavorato è stato solo MANTENUTO DA NOI CITTADINI come POLITICO del PARTITO COMUNISTA. Grande BARCA A VELA, giusto emblema di un COMUNISTA DE NOANTRI……ed ora sui quotidiani spunta una notizia relativa a…….probabili INTRALLAZZI PER VENDITA NAVI MILITARI (Fincantieri)ed AEREI (Leonardo) alla Colombia . Stiamo a vedere come andrà a finire, caro BAFFINO !!!!……..Beninteso. innocente fino a prova contraria. AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA.. ma non leggo da nessuna parte una esposizione semplice e chiara dell’accaduto senza null’altro che i fatti. Già, come mai nessuno ne parla? Forse perché amico di certi magistrati? ma permettetemi di scrivere Tutto il mio Disappunto per tutti Questi Politici Giornalisti Magistrati di………..Cacca. POI. Le ipoioni ognuno le farà per conto suo e quasi mai sbagliando visto i PERSONAGGI IN CAUSA CIOE GIUDICI MEDIA E POLITICI ITAIANI CON LE MANI SEMPRE SPORCHE CONTRO IL BENE DEL ITALIA

Questo è vergognoso vogliamo sapere la verità. Deve essere questo il motivo per cui non amano parlare di Dalema, non è autocensura ma il fatto che non è parente di Renzi, neanche alla lontana. Ma quanto hai ragione. Se fosse stato un tuo parente tuoni e fulmini e invece calma piatta. Ma si spera che la giustizia e che. Finalmente qualcosa verrà fuori per valutare chi è veramente. Ci vorrà la pazienza per aspettare la verità su questo personaggio ambiguo è cinico, che la sinistra ha avuto nei sui dirigenti fino al governo, sarà conosciuta da tutti. Ma mettete anche in conto che purtroppo…il baffino gode di protezione a 360 gradi. Esempio nonno Bersani cosa ne pensa, Lui che è sempre bravo a criticati.

