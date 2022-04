C’è più di un filo Matteo. Siamo in guerra anche se non dichiarata. Vogliamo capire il rapporto dei RUSSI con i 5 stelle. Sono dei ruffiani lecchini che si illudono d’essere considerati perché esternano stronzate a favore di quel rospo gonfio di Putin.

SI GENTE: L’Italia è un paese a dir poco strano. Ci sono persone, per fortuna piccola minoranza, che ancora oggi non credono all’efficacia dei vaccini e, sempre loro, minimizzano o, peggio, provano a giustificare stragi di civili, di donne e bambini inermi, fosse comuni ad opera dell’esercito russo in Ucraina. Persino di fronte a tanto orrore non arretrano, il che lascia pensare che possano agire in nome e per conto di forze sovraniste e populiste che hanno disegni di altra natura che mirano a destabilizzare Italia e UE. Non l’avranno vinta.

Coloro che sono no-vax ed ora anche pro-Putin preferiscono vivere un’altra realtà. Per forma di difesa o soltanto per essere “contro” alla verità? Il punto cruciale è che c’è un paese aggressore ed un paese aggredito. Se non si parte da qui tutto il resto è privo di senso. Per quanto la propaganda russa possa rifiutare la paternità di orrendi crimini non mi passa neanche per un attimo l’idea che gli ucraini possano uccidere i loro connazionali per addossare ad altri la responsabilità. Colui che ha messo in campo tali atrocità è uno ed uno solo: lo zar che vuole ricostituire il grande impero russo a costo di decimare la popolazione ucraina per assoggettarne la residua. Non vuole la tanto evocata pace e non vuole scendere a compromessi diplomatici neanche fosse il Padreterno a proporli.

C'è più di un filo Matteo. Siamo in guerra anche se non dichiarata. Vogliamo capire il rapporto dei RUSSI con i 5 stelle.

