IL DUO CONTE CASALINO ERA DELETERIO ACCOMPAGNATO POI IN QUEL PERIODO DA SALVINI E DI MAIO UNA TRAGEDIA…..e quelli sono professionisti della politica? ma mi faccia il piacere quelli non distinguono un mulo da un cavallo. E POI. Conte e ligio agli ordini del macellaio Putin… DISARMARE LA UE A PARTIRE DAL VENTRE MOLLE : ITALIA . Ormai i 5 stelle e lega sono diventati i partiti di Putin. Ma. Letta era in ….letargo . Si è svegliato con molta fatica . Certo che come segretario di un partito non è molto affidabile, non pretendo di intendermene. Ho espresso solo il mio punto di vista . Letta è stato uno dei segretari del partito PD meno incisivo, E siamo proprio sicuri che nel PD l’abbiano capito? È da molto tempo che appaiono confusi, talvolta anche bislacchi.

PICCOLO ESEMPIO DEL LORO INTERESSE. IL BENE DEL ITALIA? NO. Loro i pidioti pensano agli affari di armamenti militari con la Colombia e continuate a non volere che si faccia piena luce, con una commissione parlamentare d’inchiesta, sugli affari miliardari alle spalle dei medici morti ad inizio pandemia, per le mascherine far locche, respiratori mal funzionanti, banchi a rotelle, della cerchia magica di Arcuri e Conte, dirette sempre da baffino, rivelatosi business man dai milioni facili.

PER QUESTO SONO CERTO CHE. Letta ha i giorni contati presto un altro Zingaretti al suo posto!!!! scommettiamo??? MA. Tanto saranno sempre a scoppio ritardato, basta fagli trovare un altro “uomo della provvidenza” e siamo da capo .

