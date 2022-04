Lettera a un Orsini mai NATO

Il professor Orsini ha spiegato più volte che per decrittare il suo pensiero bisogna leggere i suoi libri. Così ne ho letti un paio, e per soprammercato ho letto alcuni suoi articoli, compreso l’ultimo, in cui intende «diffondere un minimo di serenità» circa i rischi di guerra nucleare. Orsini esordisce sostenendo che «per piegare gli ucraini» a Putin bastano e avanzano le armi convenzionali. Però poi, con quel modo sinuoso di argomentare che definirei «logica di San Damiano» (tira la pietra e nascondi la mano) afferma che, anche nel caso in cui la Russia lanciasse l’atomica sull’Ucraina, gli Stati Uniti non risponderebbero. La qual cosa, in effetti, ci rasserenerebbe tantissimo, se fossimo russi.

Quel che più colpisce, nell’implacabile dipanarsi del pensiero orsiniano, è il suo disinteresse per tutto ciò che non sia un interesse, economico o militare. Le aspirazioni dei popoli, per esempio. Il fatto che i Paesi dell’Est abbiano scelto liberamente di mettersi sotto l’ombrello della Nato. O che gli ucraini, sempre per esempio, non vogliano rinunciare alla loro libertà, neanche a costo della vita, e nonostante che a chiederglielo sia il professor Orsini. Credo dipenda dal fatto che il professore ha letto bene i suoi libri, ma con minore attenzione quelli di un altro studioso come lui, che, per quanto meno colto di lui (non era neanche docente universitario), sosteneva una tesi più coraggiosa: la Storia non è solo geopolitica, la Storia è storia di lotta per la libertà. Si chiamava Benedetto Croce.

____________________________________________________________________________________________________

Non sono un fan di Granellini ma probabilmente a molti detrattori e pure il prof Orsini basterebbe ricordare, per capire la situazione, ciò che diceva Winston Churchill ” la Russia: un indovinello avvolto in un mistero all’ interno di un enigma”

Ho letto “Il caffè ” di Gramellini e non posso che essere d’accordo con lui. Io a differenza sua non ho mai letto i libri di Orsini e mai lo farò per la famosa logica di San Damiano e per il dipanarsi oscuro del pensiero orsiniano, che nelle sue disanime per niente bada al lato umano. Sono d’accordo con Gramellini invece laddove ci invita a prestare attenzione a chi, pur non essendo docente universitario sosteneva una tesi più coraggiosa della sua e diceva che “la Storia non è solo geopolitica, la Storia è storia di lotta per la libertà”. E a dirlo era Benedetto Croce.

Letto e studiato Benedetto Croce e ascoltato Orsini. Il divario tra i due è netto nonostante il primo abbia scritto nel secolo scorso. Le sue analisi restano tuttavia molto attuali. Orsini pecca di un discreto qualunquismo infarcito di luoghi comuni. Del resto è un sociologo e tale dovrebbe rimanere, non addentrarsi in situazioni che non conosce a fondo. I media sono l’entità più potente sulla terra. Hanno il potere di rendere colpevole l’innocente e di rendere innocente il colpevole, e questo è potere. Perché controllano la mente delle masse, specialmente quelle deboli molli boccalone, che in questo ultimo decennio sono aumentate notevolmente con il GRILLISMO IL SALVINISMO IL MELONISMO.

AL ORSINI! Una laurea, e essere un docente ,non vuol dire essere un Maestro. Maestro è colui che trasmette il suo sapere ai discepoli che elaborano e ampliano la conoscenza. Orsini non è degno dell’appellativo prof. È un mero insegnate di ruolo , come qualsiasi prof di scuola.

Purtroppo nelle guerre, che non si dovrebbero MAI FARE, in ogni parte del pianeta aggiungo, non è importante quel che vuole un popolo, (questo dai fatti e dalla storia) è la geopolitica a decidere, e forse è la stessa che finora affermava la pace.. Sarebbe bellissimo ascoltare il volere del popolo… abietto è colui che nel ” nome del popolo” arricchisce sempre la stessa parte, a discapito del resto dell’umanità.

L’ Ucraina e il suo popolo unito difende la sua liberta, e Orsini dai suoi ragionamenti sostiene che dovrebbe lasciar perdere. Ma se uno come la Russia evitasse di bombardarti perché non vuoi stare più sotto la sua egida, come già fatto in Cecenia e Georgia, allora si , il diritto di libertà e autodeterminazione sarebbe più facile e soprattutto senza armi né guerra né morte e distruzione.. certo con i carri armati di fronte hai proprio la libertà di scegliere come LOTTARE e per ora a morire sono gli Ucraini che stanno difendendo il loro paese da un invasore come veri partigiani. Cosa vorreste che si arrendono e il giorno dopo l’Ucraina non esiste più? Gli Ucraini oltre a difendere democrazia e libertà difendono anche la nostra , quella di tutti anche la sua che con il posteriore al caldo sul divano chiede a chi viene massacrato da un occupante sanguinario di arrendersi e tutto questo solo per posizioni egoistiche. Dovrebbero vergognarsi per PUTTINIANI&ORSINIANI.

Ma perché riferirsi ad un concetto, ad un pensiero, se pur fondamentale e comunque meritevole di rispetto ma per questione temporale, sociale ed antropologica, è lontana “anni luce” Smettiamola di riempirci la bocca sempre con concetti sovranisti e nazionalisti che fanno molto leccapiedi e sudditanza comunicativa. Oggi i tempi, sono cambiati moltissimo e l’approccio di certe tematiche e certi gravi problemi, vanno affrontati con maggiore consapevolezza, sempre se desideriamo essere attualizzati ai tempi e ad intelligenza progressista. Altrimenti continuiamo a raccontarci le favolette genere anni 80/90 che tanto piacevano al RUSSOFONO. Sarebbe ora di svegliarsi fuori da questo torpore provinciale cha fa tanto piccolo borghese dittatoriale, non vi pare? I poveri ucraini bombardati dal cielo e torturati e martoriati da terra se ne sbattono della mania di grandezza di PUTIN. Vogliono continuare a vivere, magari in pace. È questo che chiedono alla RUSIA PUTTINIANA, ma forse l’interesse della RUSIA PUTTINIANA differisce da quello di questi poveri indifesi martiri. Benedetto Croce è stato un grande critico storico e letterario, non aveva bisogno di una cattedra per dire ciò che ancora tutti noi leggiamo o studiamo. Il professor Orsini, comunque ,credo sia libero di esprimere il proprio pensiero.., questa libertà del libero pensiero è stata pagata a caro prezzo, ONORIAMOLA

Lettera a un Orsini mai NATO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo