QUANTI CAFFE ANCORA PRIMA DI CAPIRE?

Due persone agli antipodi. ….quello di sinistra con Qi bassissimo …quello a destra Qi scarsissimo

Va be’. Gramellini vs Orsini è come Dj Francesco vs McGregor. Il secondo sarà pure uno stronzo, ma col primo ci pulisce le pareti.

Quello di dx mi sembra uno showman fomentatore di inutile polemica ..come si può essere sicuri che la sconfitta (e quindi la vittoria della Russia) del paese sovrano quale l’Ucraina possa fermare Putin da non estendere il suo dominio verso altri paesi occidentali? Eppure la storia dovrebbe insegnarci qualcosa. Le armi e la forza, in questo caso, devono essere utilizzati quale deterrente.

Quello sinistra è tranquillo è una di quelli che giudica gli altri come complottisti, in realtà sta solamente palesando la sua ignoranza…la sua mancanza di buon senso e volontà di non sostenere un confronto. Un po’ come quasi tutto l’occidente ultimamente…. Non ha niente di meglio da fare che cercare di chiudere tutti i dialoghi in tutti i posti possibili con quello che addita ad essere nemico pubblico numero 1… Che fino a ieri era un partner affidabilissimo.

Certo, nessuno vuole la guerra, ma quando si è sotto le bombe, forse si ha una concezione un po‘ diversa dei fatti. Tutti quelli che dicono di non inviare armi (a cominciare da Orsini) ma che bisogna risolvere con il „dialogo“, perché non vanno tutti insieme a manifestare davanti al Cremlino? È troppo facile parlare stando comodamente seduti in poltrona a migliaia di km di distanza dai bombardamenti! Perché non dimostrate coi fatti ciò che andate predicando?

Quando i Gramellini & Orsini cominceranno a rendersi conto sarà già tardi. Certi personaggi e la tv io ho smesso di seguirli già dai tempi della saga Covid. O sono pagati molto bene o non vogliono perdere il posto e i privilegi o hanno la testa completamente vuota, non credo a quest’ultima. Orsini e Gramellini vogliono sfruttare la popolarità speculano sulla pelle dei altri pur sapendo che i loro interventi sono fuffa !

Orsini, Gramellini, Nato, Europa, vaccino, Tav, migranti, emissioni, ecc, pro e contro come in Inter Vs Milan. Siamo così, ci si divide tra pro e contro in tutto. Sommando tra pro e contro il risultato è sempre vicino allo ZERO. È quello che vogliono i potenti.

Nel frattempo c’è chi fa profitto e chi muore.

Io sto con chi purtroppo muore, consapevole di poter fare poco per loro.

Per quanto mi riguarda sto dalla parte del popolo aggredito, sempre e comunque, Ci siamo dimenticati che noi, tutti noi che ore scriviamo , siamo stati posizionati su un concetto che prevedeva l’uscita dalla NATO? Cosa è cambiato da allora a oggi? Questa guerra è una guerra fra due nazioni che si svolge a discapito di un popolo utilizzato come pretesto, leggiamo bene cosa succede: Putin, un assassina fascista, altre definizioni non trovo, ha colpito un obbiettivo per far scoppiare un bubbone, il riconoscimento sancito da decenni di una zona cuscinetto fra USA e Federazione Russa, L’Europa vaso di coccio si è trovata in mezzo a questa disputa, non dimentichiamo che la nazione europea più forte, la Germania, non può basare la sua presenza all’ONU su un punto di forza avendo perso la seconda guerra mondiale e di conseguenza siamo tutti bloccati in questo limbo dove dobbiamo sottostare alle decisioni USA. Credo che le posizioni di Orsini abbiano una logica difficile da digerire. Ovvio però che quanto sta facendo l’esercito russo, includendo anche i mercenari, sia insopportabile e che li ponga in una situazione di critica più che giusta e condivisibile, ma questa guerra, lo ripeto, si sta svolgendo su un campo “neutro”, quello ucraino, ma sia in realtà una guerra moderna e diplomatica fra USA e Russia

QUANTI CAFFE ANCORA PRIMA DI CAPIRE?

