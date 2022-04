Un silenzio vigliacco..

Stampa vigliacca e di parte, da troppo tempo si sta’ vendendo la. LIBERTA’ a danno di tantissima gente onesta . Per molti media questo signore sarebbe un potere debole? A che livello è arrivata la mistificazione della stampa in Italia! Confidiamo che la Magistratura, per una volta, una sola volta, almeno una volta voglia indagare D’Alema. Accadrà ? DUBITO e vorrei capire perché questo personaggio è così intoccabile. Forse perché. Il veleno di D’Alema, ha corroso parte della magistratura, parte delle istituzioni, e di conseguenza tutta l’informazione… In Russia Putin forse ha meno poteri, pur essendo una dittatura dichiarata. Difficile trovare un altra “democrazia ” a questi livelli di corruzione…e lui rimane in politica per avere le spalle coperte dai amici magistrati e compagni di partito per i suoi loschi traffici, una persona seria e dignitosa dopo aver dichiarato che avrebbe lasciato la politica LO AVREBBE FATTO SENZA MA E PERO…. purtroppo quel signore è ancora in politica a fare danni…..e protetto. In compenso anche oggi repubblica torna sui finanziamenti alla fondazione open. Stampa vigliacca e di parte, da troppo tempo si sta’ vendendo la. LIBERTA’ a danno di tantissima gente onesta .Italia non serve mandare armi in Ucraina. C è D’Alema che ci pensa, facendo da tramite!!!!!!!! facendosi pagare lautamente. non gli bastano i soldi che ci strafatte !!!!!

