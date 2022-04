ALLA PROSSIMA MANDATA ELETTORALE FRANCESE: Sarà una lotta all’ultimo sangue tra libertari e populisti comunisti e fascisti alleati

Se così è, alla luce dei primi risultati, la maggioranza dei francesi – al pari, temo, di quella degli italiani – rivelerebbe un avvilente deficit cognitivo, oltre che di intelligenza emotiva.

POI. Se i francesi il prossimo turno elettorale fossero confermati, sarebbe una conferma che in giro cominciano a strutturarsi solo 3 offerte politiche: i riformisti liberali (Macron), i populisti di destra (Le Pen), i populisti di sinistra (Melenchon)

Il resto è letteralmente sparito, tutto. OK sparito non direi. Ex gollisti ed ex socialisti hanno sempre una base importante, superiore al 10%. Quando spariranno le forze populiste sarà possibile tornare a sane competizioni elettorali basate sul confronto programmatico e non ideologico, tenendo ferma la barra atlantista e il saldo legame con l’Unione Europea.

Però i populisti di Sinistra di Melenchon al secondo turno votano Macron otturandosi il naso ?

Mentre. Populismo di destra e di sinistra hanno caratteristiche comuni: 1) vedono la globalizzazione come un pericolo e non come una sfida da cogliere 2) sono contro l’Europa 3) sono pro Putin. E potremmo anche scoprire che i populisti di destra e quelli di sinistra si somigliano talmente da poter andare insieme.

Il dramma è che non si realizzano politiche che senza essere riformiste garantiscano diritti elementari salute, istruzione sicurezza (lavoro e fisica). Il problema diffusione stupefacenti non esiste e tocca salute disponibilità economica e sicurezza fisica. I voti delle famiglie così decollano verso i populisti. Per spero spero che i liberali riformisti fortemente europeisti costruiscano qualcosa di buono. in Italia bisogna fare un gran lavoro. la mancanza di una legge sui partiti a mio avviso condiziona molto la politica Italiana e obbliga le persone serie ad un super lavoro. Perché ! quando la unisci l’area riformista? In Italia ne abbiamo una decina che si sentono Macron. Poi secondo me c’è un problema di comunicazione. Ogni volta che dico “riformisti liberali” devo spiegare di chi sto parlando. IO. Non ho dubbi da che parte stare. Con i riformisti liberali. Che in Italia sono rappresentati da IV ,il resto è una deriva ormai evidente, almeno in Europa. E’ per questo che in Italia chi pensa di essere un riformista liberale (certo non il PD amico dei grillini) dovrebbe costituire un rensemblement per raggiungere una forza accettabile. Restare divisi in varie formazioni piccole non serve, bisogna anche coinvolgere alcuni elementi di partiti dentro ai quali non trovano più la loro comfort zone (e ce ne sono soprattutto in FI) e sono vicini a queste posizioni riformiste e moderate. Comunque Oltralpe nessun problema, gran parte dei voti andati dispersi sui candidati che non parteciperanno al ballottaggio se li prenderà Macron e questo gioverà moltissimo anche alla stabilità Europea. Alla faccia di Putin e dei suoi amici infiltrati nei nostri paesi.

Matteo Renzi, Italia Viva : “noi siamo con Emmanuel Macron , dalla parte dei francesi e dell’Europa”. Elezioni presidenziali francesi. Speriamo che vinca Macron altrimenti con La Lepen è finita pura la Francia in mano ai chiacchieroni. È un politico di altri tempi preparato e deciso, che ha fatto molto per la Francia in questi anni! La Francia lo merita e anche il resto del mondo! Speriamo che al ballottaggio vinca alla grande! SI. Credo che dovrebbe vincere senza problemi lui….Se vincesse Le Pen ,sarebbero veramente cazzi nostri … Mi fido dell’ intuito di Renzi…La penso come lui! Macron è un ” Politico” di grande levatura! Tifiamo per lui!

