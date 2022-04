Intesa traballante sul Csm, Renzi e Salvini si smarcano subito. La rabbia dell’Anm: “Così separano le carrier…

Intesa traballante sul Csm, Renzi e Salvini si smarcano subito. La rabbia dell’Anm: “Così separano le carriere.

Ma nessuno, o quasi, canta vittoria, perché sull’intesa di massima è piombata, istantaneamente, la freddezza di Lega e Italia Viva. I due partiti, infatti, hanno deciso di non ritirare gli emendamenti in vista del voto che partirà lunedì in commissione

Arrivata all’ultimo giorno di un’estenuante settimana di incontri, la ministra Marta Cartabia strappa alla maggioranza qualcosa che si avvicina a un accordo sulla riforma di Csm e ordinamento giudiziario. (L’HuffPost)

Sulla separazione delle funzioni, viene spiegato, è consentito un solo passaggio da giudice a pm e viceversa entro i 10 anni (LaPresse)

Gli stessi nodi che non furono sciolti in Consiglio dei ministri quando fu licenziato il «testo Cartabia». Giovedì il ministro della Giustizia Marta Cartabia aveva parlato di avvicinamento tra le posizioni (il fronte Lega-Fi e Iv chiede una riforma radicale) (ilGiornale.it)

Schiarita e contatti febbrili nella notte, e anche stamattina, soprattutto tra Lega e Forza Italia È durato oltre due ore il vertice sulla giustizia che è ripreso a mezzogiorno dopo lo stop imposto ieri sera da Matteo Salvini. (la Repubblica)

Ora avanti con i lavori della Commissione Giustizia per poter rispettare i tempi previsti”. (LaPresse)

Csm, fumata bianca maggioranza-governo: “raggiunto accordo”. Il sottosegretario Sisto: prova di maturità dei gruppi, ora avanti io commisisone. Costa: passi avanti. CONDIVIDI SU:. (Agenzia askanews)

Aella riunione di maggioranza è stato raggiunto un ampio accordo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. “Siamo a un passo dal completamento del percorso per arrivare all’approvazione di un’importante riforma del Csm (AGI – Agenzia Italia)

