“Le polemiche sulle parole di Draghi sui condizionatori sono del tutto fuori luogo: non possiamo pensare che una guerra a due ore di volo da Milano possa non produrre una qualche conseguenza anche sulle nostre vite.

Se siamo schierati con l’ #Ucraina è perché sono in gioco la democrazia e lo Stato di diritto, da noi esistono libertà di stampa, di associazione e di manifestazione che in Russia non esistono più: dobbiamo chiederci cosa siamo disposti a perdere per difendere tutto questo e dunque se sia il caso continuare a pagare quasi 1 miliardo al giorno per pagare il gas russo.

Le sanzioni servono se riescono a costringere il Cremlino a sedersi al tavolo negoziale. La battaglia per la nostra libertà si combatte anche abbassando di due gradi il riscaldamento o non abusando dei condizionatori d’aria, penso sia un prezzo non irragionevole per difendere la libertà.

Le alternative del resto non sono state possibili a causa di chi ha detto no a tutto: non si fossero opposti a qualsiasi politica energetica sensata, oggi non ci troveremmo in queste condizioni.”

Si capiva il significato qua l’era purtroppo i populisti non sanno capire le antifone dall’alto della loro ignoranza. Discorso ineccepibile per le persone di buon senso…per i populisti invece difendere la libertà può essere anche uno scandalo. Quante interpretazioni strumentali sulle parole di Draghi. . Comunque nella sua semplicità l’espressione ha colto nel segno. Guerra o non guerra se li spegnessero questi cavolo di condizionatori non sarebbe male. Siamo con Draghi!!! Senza condizionatori se ci porta la Pace!

